https://ria.ru/20201010/astronavt-1579192622.html

Астронавт Фергюсон отказался от полета на Starliner ради свадьбы дочери

Американский астронавт Крис Фергюсон объяснил свой отказ от участия в первом пилотируемом полете корабля Boeing Starliner желанием не пропустить свадьбу своей... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T16:50

2020-10-10T16:50

2020-10-10T16:50

риа наука

крис фергюсон

джанетт эппс

барри уилмор

рд-180

энергомаш

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579192516_0:115:2048:1267_1400x0_80_0_0_da84d1f091fb3ddd049415ef45677158.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости.</strong> Американский астронавт Крис Фергюсон объяснил свой отказ от участия в первом пилотируемом полете корабля Boeing Starliner желанием не пропустить свадьбу своей дочери, сообщает в субботу телеканал <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>."Я решил сняться с полета как командир испытательного полета, запланированного на следующий год. Я очень привержен пилотируемым полетам в космос… Но следующий год очень важен для моей семьи", - сказал Фергюсон в коротком видеообращении в своем аккаунте в <a href="https://twitter.com/astro_ferg" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.В компании Boeing сообщили, что это связано со свадьбой его дочери, передает Ассошиэйтед Пресс.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> объявило о замене командира экипажа первого пилотируемого полета космического корабля Boeing Starliner. Его место займет другой опытный астронавт <a href="http://ria.ru/person_Barri_Uilmor/" target="_blank" data-auto="true">Барри Уилмор</a>.Уилмор ранее принимал участие в двух космических миссиях и провел в космосе в общей сложности 178 дней. В 2009 году он летал на шаттле "Атлантис", а в 2014 году - на российском "Союзе". Во время второй миссии он совершил четыре выхода в открытый космос.Первый штатный полет Starliner намечается не ранее конца декабря 2021 года с экипажем из астронавтов НАСА Суниты Уильямс, Джоша Кассады и <a href="http://ria.ru/person_dzhanett-epps/" target="_blank" data-auto="true">Джанетт Эппс</a>.В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого до 2020 года экипажи на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> доставляли только российские корабли "Союз". В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> для отправки астронавтов на станцию были разработаны новые пилотируемые корабли: <a href="http://ria.ru/product_Dragon_SpaceX/" target="_blank" data-auto="true">Crew Dragon</a> - компанией <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a>, Starliner - компанией Boeing. Корабль Crew Dragon уже совершил испытательные беспилотный и пилотируемый полеты и готовится к своему первому штатному полету на МКС в конце октября.Корабль Starliner запускается с помощью американской ракеты Atlas-5, на первой ступени которой используется двигатель <a href="http://ria.ru/product_RD-180/" target="_blank" data-auto="true">РД-180</a> производства НПО "<a href="http://ria.ru/organization_NPO_EHnergomash/" target="_blank" data-auto="true">Энергомаш</a>". Всего, по данным изготовителя, в США было отправлено 116 двигателей, при этом выполнен 91 полет на ракетах Atlas.

https://ria.ru/20200924/astronavt-1577701910.html

1

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крис фергюсон, джанетт эппс, барри уилмор, рд-180, энергомаш, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex, сша