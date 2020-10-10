https://ria.ru/20201010/alzhir-1579205814.html

В Алжире при взрыве в жилом доме погибли пять человек

Взрыв газа в жилом доме в алжирском городе Эль-Баяд унес жизни пяти человек, около десяти получили ранения, сообщает телеканал "ан-Нахар". РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T18:50

2020-10-10T18:50

2020-10-10T18:50

алжир (республика)

в мире

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<strong>КАИР, 10 окт - РИА Новости.</strong> Взрыв газа в жилом доме в <a href="https://ria.ru/location_Algeria" target="_blank">алжирском</a> городе Эль-Баяд унес жизни пяти человек, около десяти получили ранения, сообщает телеканал<a href="https://www.annahar.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "ан-Нахар"</a>.По данным Управления гражданской обороны страны, которое цитирует телеканал, взрыв произошел днем в субботу.Причиной мощного взрыва стала утечка газа. Взрывная волна полностью разрушила два двухэтажных здания, еще шести домам нанесен частичный урон.Спасатели продолжают поиск людей под завалами.

https://ria.ru/20200905/vzryv-1576827171.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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