https://ria.ru/20201010/alzhir-1579205814.html
В Алжире при взрыве в жилом доме погибли пять человек
Взрыв газа в жилом доме в алжирском городе Эль-Баяд унес жизни пяти человек, около десяти получили ранения, сообщает телеканал "ан-Нахар". РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T18:50
2020-10-10T18:50
2020-10-10T18:50
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в мире
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<strong>КАИР, 10 окт - РИА Новости.</strong> Взрыв газа в жилом доме в <a href="https://ria.ru/location_Algeria" target="_blank">алжирском</a> городе Эль-Баяд унес жизни пяти человек, около десяти получили ранения, сообщает телеканал<a href="https://www.annahar.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "ан-Нахар"</a>.По данным Управления гражданской обороны страны, которое цитирует телеканал, взрыв произошел днем в субботу.Причиной мощного взрыва стала утечка газа. Взрывная волна полностью разрушила два двухэтажных здания, еще шести домам нанесен частичный урон.Спасатели продолжают поиск людей под завалами.
https://ria.ru/20200905/vzryv-1576827171.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алжир (республика), в мире