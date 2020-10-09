https://ria.ru/20201009/zhurnalistika-1579008088.html
Журналистика должна перестать быть "терпимой", заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что журналистика в стране должна перестать быть "терпимой", как это было принято "до нынешних времен". РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:16
2020-10-09T13:16
2020-10-09T13:16
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что журналистика в стране должна перестать быть "терпимой", как это было принято "до нынешних времен".Как передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Белоруссия</a>, Лукашенко в пятницу провел совещание "по актуальным вопросам". По данным агентства, президент, в частности, указал на недостатки в работе СМИ, потребовал завершить в ближайшее время формирование коллективов в основных медиа. Проконтролировать этот вопрос поручено администрации президента."Должно остаться мощное ядро, готовое отстаивать тот самый информационный суверенитет точно, филигранно, прицельно, а главное - наступательно. Надо было, чтобы прошло два месяца, чтобы наши основные телевизионные каналы и другие СМИ работали так, как сейчас. Это надо делать постоянно. Журналистика должна наконец перестать быть "памяркоўнай" (терпимой – ред.), как это было у нас принято до нынешних времен. И я тоже в этом плане не снимаю с себя вины", - заявил Лукашенко.Также, убежден лидер Белоруссии, государство должно проводить более настойчивую информационную политику в интернете, вести ее "наступательно", но без фейков."Некоторые говорят, что страна должна вернуться в русло созидания. Успокойтесь, никакой разбалансированности в стране нет. Если бы это было, вы бы увидели мою жесточайшую реакцию: это наиважнейший вопрос президента. И на селе, и в малых, и в средних городах, и в областных центрах, и в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> люди работают. Никто из вас сейчас не встанет и не скажет, что где-то не работает предприятие. При всех тяжелейших сложностях, которые приходят к нам извне, тем не менее, крутимся, вертимся, выкручиваемся", - заметил Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. После выборов ряд журналистов госСМИ Белоруссии заявили о своем увольнении в связи с несогласием с политикой властей по подавлению манифестаций, а также с тем, что государственное телевидение игнорирует акции протеста. Позднее госТВ начало освещать несанкционированные массовые мероприятия в стране.<a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Белоруссия >></a>
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/litva-1578316590.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/belorussiya-1578891713.html
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минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 9 окт – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что журналистика в стране должна перестать быть "терпимой", как это было принято "до нынешних времен".
Как передает Sputnik Белоруссия
, Лукашенко в пятницу провел совещание "по актуальным вопросам". По данным агентства, президент, в частности, указал на недостатки в работе СМИ, потребовал завершить в ближайшее время формирование коллективов в основных медиа. Проконтролировать этот вопрос поручено администрации президента.
"Должно остаться мощное ядро, готовое отстаивать тот самый информационный суверенитет точно, филигранно, прицельно, а главное - наступательно. Надо было, чтобы прошло два месяца, чтобы наши основные телевизионные каналы и другие СМИ работали так, как сейчас. Это надо делать постоянно. Журналистика должна наконец перестать быть "памяркоўнай" (терпимой – ред.), как это было у нас принято до нынешних времен. И я тоже в этом плане не снимаю с себя вины", - заявил Лукашенко.
Также, убежден лидер Белоруссии, государство должно проводить более настойчивую информационную политику в интернете, вести ее "наступательно", но без фейков.
"Некоторые говорят, что страна должна вернуться в русло созидания. Успокойтесь, никакой разбалансированности в стране нет. Если бы это было, вы бы увидели мою жесточайшую реакцию: это наиважнейший вопрос президента. И на селе, и в малых, и в средних городах, и в областных центрах, и в Минске
люди работают. Никто из вас сейчас не встанет и не скажет, что где-то не работает предприятие. При всех тяжелейших сложностях, которые приходят к нам извне, тем не менее, крутимся, вертимся, выкручиваемся", - заметил Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. После выборов ряд журналистов госСМИ Белоруссии заявили о своем увольнении в связи с несогласием с политикой властей по подавлению манифестаций, а также с тем, что государственное телевидение игнорирует акции протеста. Позднее госТВ начало освещать несанкционированные массовые мероприятия в стране.