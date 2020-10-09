https://ria.ru/20201009/zagotovki-1579002190.html

Врач предупредил о смертельной опасности домашних заготовок

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал о смертельной опасности домашних заготовок. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T12:50

2020-10-09T12:50

2020-10-09T14:03

михаил гинзбург

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии <a href="http://ria.ru/person_mikhail-ginzburg/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Гинзбург</a> рассказал о смертельной опасности домашних заготовок.Он отметил, что при консервировании мяса, рыбы или грибов, а также плохо вымытых овощей в емкости может попасть бактерия Clostridium botulinum. Далее в герметичных условиях и при комнатной температуре бактерия вырабатывает токсин, который вызывает ботулизм.Гинзбург подчеркнул, что наличие токсина нельзя различить по вкусу и запаху. В связи с этим врач посоветовал обращать внимание на внешний вид заготовок и насторожиться, если крышка консервов вздулась, а при открытии банки нет характерного щелчка."На промышленных производствах практически не встречается подобная проблема: там все консервы обрабатывают в автоклаве при температуре 120 градусов. В домашних условиях трудно добиться такого", — сообщил специалист в <a href="https://www.youtube.com/channel/UCexLb_KVDZ_seMFrl6geJsA" target="_blank" rel="nofollow noopener">эфире</a> телеканала "Россия 1".Гинзбург отметил, что, хотя ботулизм регистрируется гораздо реже, чем другие кишечные инфекции и отравления, от него умирают около трети заболевших.

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578945573.html

Андрей Андреев Врач забыл упомянуть, в какой из продуктовых сетей лучше покупать продукты, чтобы уж быть до конца откровенным. 26

bobkov1001 у него наверное нет дачи? или магазины проплатили за статью? пусть это он расскажет сельским жителям! 22

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил гинзбург, здоровье - общество