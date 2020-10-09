https://ria.ru/20201009/zabolevaniya-1579097513.html

Собянин напомнил о рисках для людей с хроническими заболеваниями

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что более половины москвичей, скончавшихся от коронавируса, имели серьезные хронические патологии, прежде всего... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T18:56

2020-10-09T18:56

2020-10-09T18:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Мэр российской столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что более половины москвичей, скончавшихся от коронавируса, имели серьезные хронические патологии, прежде всего диабет и сердечно-сосудистые заболевания.Мэр упомянул о расширении перечня хронических заболеваний, при наличии которых необходимо оставаться дома."Теперь в него включен и диабет. И, во-вторых, пришлось временно приостановить бесплатный проезд для москвичей 65+ и хронически больных граждан", - добавил Собянин.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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