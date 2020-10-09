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Собянин напомнил о рисках для людей с хроническими заболеваниями
Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что более половины москвичей, скончавшихся от коронавируса, имели серьезные хронические патологии, прежде всего... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T18:56
2020-10-09T18:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Мэр российской столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что более половины москвичей, скончавшихся от коронавируса, имели серьезные хронические патологии, прежде всего диабет и сердечно-сосудистые заболевания.Мэр упомянул о расширении перечня хронических заболеваний, при наличии которых необходимо оставаться дома."Теперь в него включен и диабет. И, во-вторых, пришлось временно приостановить бесплатный проезд для москвичей 65+ и хронически больных граждан", - добавил Собянин.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, общество

Собянин напомнил о рисках для людей с хроническими заболеваниями

18:56 09.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что более половины москвичей, скончавшихся от коронавируса, имели серьезные хронические патологии, прежде всего диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
"Ничем не оправданному риску подвергают себя и люди с хроническими заболеваниями, если они продолжают вести обычную жизнь. По данным врачей, более половины москвичей, скончавшихся от COVID, имели серьезные хронические патологии, прежде всего диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому и пришлось принять тяжелые решения", - написал Собянин в своем личном блоге в пятницу.
Мэр упомянул о расширении перечня хронических заболеваний, при наличии которых необходимо оставаться дома.
"Теперь в него включен и диабет. И, во-вторых, пришлось временно приостановить бесплатный проезд для москвичей 65+ и хронически больных граждан", - добавил Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинОбщество
 
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