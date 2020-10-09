Собянин напомнил о рисках для людей с хроническими заболеваниями
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что более половины москвичей, скончавшихся от коронавируса, имели серьезные хронические патологии, прежде всего диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
"Ничем не оправданному риску подвергают себя и люди с хроническими заболеваниями, если они продолжают вести обычную жизнь. По данным врачей, более половины москвичей, скончавшихся от COVID, имели серьезные хронические патологии, прежде всего диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому и пришлось принять тяжелые решения", - написал Собянин в своем личном блоге в пятницу.
Мэр упомянул о расширении перечня хронических заболеваний, при наличии которых необходимо оставаться дома.
"Теперь в него включен и диабет. И, во-вторых, пришлось временно приостановить бесплатный проезд для москвичей 65+ и хронически больных граждан", - добавил Собянин.
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