https://ria.ru/20201009/vaktsinatsiya-1579058515.html

Вакцинация от COVID-19 в Подмосковье может начаться в ноябре

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сообщила, что вакцинация от коронавируса может начаться в конце ноября. В настоящий момент местные... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T16:20

2020-10-09T16:20

2020-10-09T16:20

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сообщила, что вакцинация от коронавируса может начаться в конце ноября. В настоящий момент местные жители активно делают прививки от гриппа, информирует телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/vaktsinatsija-ot-koronavirusa-v-podmoskove-mozhet-nachatsja-v-nojabre-strigunkova/" target="_blank">"360"</a>.Глава ведомства отметила, что раньше родители неохотно приводили на эту процедуру детей. В нынешнем году специалисты делают упор на то, чтобы развеять все мифы об опасности вакцинации.Она пояснила, что по поручению президента России Владимира Путина в регионе должен вырасти охват иммунизации от гриппа до 60%. В настоящий момент вакцинацию уже прошли полтора миллиона пациентов.Что касается прививки от коронавируса, то пока в регионе нет массовой вакцинации от COVID-19. Но она может начаться в конце ноября."Во-первых, проходят постклинические испытания. Проходят добровольцы в институтах при производителях. Они делают опытные эксперименты, насколько эта вакцина эффективна", – пояснила Светлана Стригункова.Оно добавила, что сейчас уже появились данные об эффективности этой вакцины. Антитела, которые вырабатываются после нее, позволяют человеку не заболеть в будущем. Но перед массовой вакцинацией препарат нужно произвести в необходимом количестве.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , московская область (подмосковье)