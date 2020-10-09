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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201009/vaktsinatsiya-1579058515.html
Вакцинация от COVID-19 в Подмосковье может начаться в ноябре
Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сообщила, что вакцинация от коронавируса может начаться в конце ноября. В настоящий момент местные... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T16:20
2020-10-09T16:20
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сообщила, что вакцинация от коронавируса может начаться в конце ноября. В настоящий момент местные жители активно делают прививки от гриппа, информирует телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/vaktsinatsija-ot-koronavirusa-v-podmoskove-mozhet-nachatsja-v-nojabre-strigunkova/" target="_blank">"360"</a>.Глава ведомства отметила, что раньше родители неохотно приводили на эту процедуру детей. В нынешнем году специалисты делают упор на то, чтобы развеять все мифы об опасности вакцинации.Она пояснила, что по поручению президента России Владимира Путина в регионе должен вырасти охват иммунизации от гриппа до 60%. В настоящий момент вакцинацию уже прошли полтора миллиона пациентов.Что касается прививки от коронавируса, то пока в регионе нет массовой вакцинации от COVID-19. Но она может начаться в конце ноября."Во-первых, проходят постклинические испытания. Проходят добровольцы в институтах при производителях. Они делают опытные эксперименты, насколько эта вакцина эффективна", – пояснила Светлана Стригункова.Оно добавила, что сейчас уже появились данные об эффективности этой вакцины. Антитела, которые вырабатываются после нее, позволяют человеку не заболеть в будущем. Но перед массовой вакцинацией препарат нужно произвести в необходимом количестве.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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светлана стригункова , московская область (подмосковье)

Вакцинация от COVID-19 в Подмосковье может начаться в ноябре

16:20 09.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевМедсестра во время вакцинации от коронавирусной инфекции
Медсестра во время вакцинации от коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сообщила, что вакцинация от коронавируса может начаться в конце ноября. В настоящий момент местные жители активно делают прививки от гриппа, информирует телеканал "360".
Глава ведомства отметила, что раньше родители неохотно приводили на эту процедуру детей. В нынешнем году специалисты делают упор на то, чтобы развеять все мифы об опасности вакцинации.

"Вакцин у нас три вида, они абсолютно безвредные. Их можно делать и взрослым, и детям. Они разные, конечно. Активность жителей у нас большая по сравнению с прошлым годом", – подчеркнула Стригункова.

Она пояснила, что по поручению президента России Владимира Путина в регионе должен вырасти охват иммунизации от гриппа до 60%. В настоящий момент вакцинацию уже прошли полтора миллиона пациентов.
Что касается прививки от коронавируса, то пока в регионе нет массовой вакцинации от COVID-19. Но она может начаться в конце ноября.
"Во-первых, проходят постклинические испытания. Проходят добровольцы в институтах при производителях. Они делают опытные эксперименты, насколько эта вакцина эффективна", – пояснила Светлана Стригункова.
Оно добавила, что сейчас уже появились данные об эффективности этой вакцины. Антитела, которые вырабатываются после нее, позволяют человеку не заболеть в будущем. Но перед массовой вакцинацией препарат нужно произвести в необходимом количестве.
 
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Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)
 
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