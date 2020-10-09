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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/vaktsina-1578987103.html
В Раде осудили нежелание Киева закупать российскую вакцину от COVID-19
Отказ властей Украины принимать помощь в виде вакцин от коронавируса у России, в то время как число заболевших в стране ежедневно растет, говорит о том, что... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:44
2020-10-09T11:44
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
российский фонд прямых инвестиций
владимир зеленский
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Отказ властей <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a> принимать помощь в виде вакцин от коронавируса у <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a>, в то время как число заболевших в стране ежедневно растет, говорит о том, что политики "готовы пожертвовать здоровьем своих граждан" ради личных рейтингов, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" <a href="https://ria.ru/person_Natalija_Korolevskaja" target="_blank">Наталия Королевская</a>.Ранее президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> заявил, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Лидер политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" <a href="https://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk" target="_blank">Виктор Медведчук</a> сообщил, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.По ее мнению, Медведчук фактически сделал то, что "должна была сделать власть", когда провел переговоры с руководством России о вакцинах от коронавируса.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201008/vaktsina-1578856997.html
а реверсной вакциной разве нельзя прививаться?
13
Правильно! Вдруг с вакциной, прямо в кровь Шумеров, поступит любовь к Русскому миру....
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россия
украина
РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, российский фонд прямых инвестиций, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире

В Раде осудили нежелание Киева закупать российскую вакцину от COVID-19

11:44 09.10.2020
 
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Отказ властей Украины принимать помощь в виде вакцин от коронавируса у России, в то время как число заболевших в стране ежедневно растет, говорит о том, что политики "готовы пожертвовать здоровьем своих граждан" ради личных рейтингов, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталия Королевская.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Лидер политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.

"В ситуации, когда количество заболевших коронавирусом на Украине ежедневно растет, а больницы переполнены и скоро перестанут справляться с нагрузкой, ничего кроме шока и недоумения категорический отказ Зе-власти от противовирусных вакцин российского производства вызывать не может. Нонсенс, когда страх потери персональных рейтингов настолько велик, что во избежание этого украинская власть готова пожертвовать здоровьем людей", - цитирует Королевскую пресс-служба партии в пятницу.

По ее мнению, Медведчук фактически сделал то, что "должна была сделать власть", когда провел переговоры с руководством России о вакцинах от коронавируса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 15:50Распространение нового коронавируса
Зеленский посоветовал не верить привившимся российской вакциной политикам
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияОппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
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