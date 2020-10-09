В Раде осудили нежелание Киева закупать российскую вакцину от COVID-19
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Отказ властей Украины принимать помощь в виде вакцин от коронавируса у России, в то время как число заболевших в стране ежедневно растет, говорит о том, что политики "готовы пожертвовать здоровьем своих граждан" ради личных рейтингов, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталия Королевская.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Лидер политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.
"В ситуации, когда количество заболевших коронавирусом на Украине ежедневно растет, а больницы переполнены и скоро перестанут справляться с нагрузкой, ничего кроме шока и недоумения категорический отказ Зе-власти от противовирусных вакцин российского производства вызывать не может. Нонсенс, когда страх потери персональных рейтингов настолько велик, что во избежание этого украинская власть готова пожертвовать здоровьем людей", - цитирует Королевскую пресс-служба партии в пятницу.
По ее мнению, Медведчук фактически сделал то, что "должна была сделать власть", когда провел переговоры с руководством России о вакцинах от коронавируса.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19