https://ria.ru/20201009/ukrainskaya-pravoslavnaya-tserkov-1578991703.html

Управделами УПЦ: нынешний статус Церкви дает ей максимальные возможности

Нынешний статус широкой автономии Украинской православной церкви достаточен для нее и дает ей максимальные возможности для церковной миссии в обществе, хотя в... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T12:03

2020-10-09T12:03

2020-10-09T17:22

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Нынешний статус широкой автономии Украинской православной церкви достаточен для нее и дает ей максимальные возможности для церковной миссии в обществе, хотя в самой УПЦ есть разные мнения на этот счет, заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) в интервью, отвечая на вопрос о возможности изменения статуса УПЦ.27 октября исполняется 30 лет с момента подписания патриархом Московским и всея Руси Алексием ІІ грамоты, которой Украинской православной церкви было предоставлено право быть самостоятельной и независимой в своем управлении. С 1990 года УПЦ имеет статус широкой автономии в составе Московского патриархата."Существующий сегодня статус соответствует реалиям жизни и дает максимальные возможности для миссии Церкви в нашем обществе", - заявил митрополит Антоний в интервью, которое опубликовано на сайте УПЦ. Таким образом он ответил на вопрос о том, возможно ли изменение статуса УПЦ и предоставление ей автокефалии.По мнению архиерея, дискуссии внутри самой Украинской церкви об автокефалии говорят о том, УПЦ - здоровый организм, в котором "существуют разные мнения, но в главном мы идем в одном правильном направлении".Управделами УПЦ подчеркнул, что эта дискуссия может и должна быть именно внутри Церкви. "Никакие политические идеологии или какие-либо другие веяния внешнего характера не могут определять суть самой дискуссии, потому что мы говорим о жизни Церкви. А Церковь существует только для одного - чтобы человек никогда не забыл дорогу к Богу. За многие века Церковь научилась вырабатывать ту методику управления внутренней жизнью, которая позволяет полностью раскрыть возможности для ее миссии в современном мире", - сказал митрополит Антоний.По словам иерарха, УПЦ живет согласно собственному уставу об управлении, а ее административным центром является Киевская митрополия, то есть, он находится в столице Украины. "УПЦ самостоятельно определяет границы своих епархий и избирает епископов, самостоятельно канонизирует святых для местного почитания, у нее свой церковный суд", - напомнил Антоний.

https://ria.ru/20200916/ptsu-1577289571.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, украина, в мире