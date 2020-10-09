https://ria.ru/20201009/tpu-1578845586.html

Ученые придумали, как получать качественную керамику из дешевого сырья

Российские ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новую технологическую схему получения высококачественной керамики для... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T03:00

2020-10-09T03:00

2020-10-09T03:01

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

томский политехнический университет

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Российские ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новую технологическую схему получения высококачественной керамики для строительства стен и фасадов зданий. В основу нового материала было положено недорогое глинистое сырье с добавками цеолитовых пород, что особенно актуально в ситуации истощения запасов высококачественных глин. Результаты исследования опубликованы в журнале <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950061820313295?via%3Dihub" target="_blank">Construction and Building Materials</a>.Сегодня многие месторождения высококачественных глин истощаются. При производстве керамического кирпича нередко используются низкосортные переувлажненные легкоплавкие глины и суглинки, однако при сушке полуфабрикатов из этого сырья в них появляются дефекты и трещины. Поэтому так актуально искать способы создания качественной керамики из низкосортного минерального сырья.Чтобы решить эту задачу, надо научиться уменьшать влажность глины в состоянии пластичной консистенции и создавать в процессе сушки влагопроводящие пути, которые помогают образованию трещиностойких керамических структур, сообщили сотрудники научно-образовательного центра им. Н.М. Кижнера ТПУ, профессор Татьяна Вакалова и доцент Инна Ревва.По ее словам, структура цеолитовых минералов представляет собой кристаллический трехмерный каркас, пронизанный в нескольких направлениях крупными полостями, что определяет уникальные свойства цеолитовых пород – низкую чувствительность к сушке и псевдопластичность. Улучшение сушильных свойств глинистого сырья достигается переводом части свободной воды, вносимой с обводненной глиной, в связанное состояние путем вхождения ее в канально-пористое пространство цеолитовых минералов, обеспечивая более плавный режим сушки кирпича-сырца. Это позволяет использовать цеолитовую породу в качестве добавки, регулирующей технологические свойства глинистых пород.Результаты исследования позволили ученым ТПУ разработать новую технологическую схему получения высококачественной строительной керамики.

https://ria.ru/20200302/1565330350.html

https://ria.ru/20190327/1552117120.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет