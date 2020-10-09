Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201009/tpu-1578845586.html
Ученые придумали, как получать качественную керамику из дешевого сырья
Российские ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новую технологическую схему получения высококачественной керамики для... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T03:00
2020-10-09T03:01
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
томский политехнический университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152499/15/1524991548_0:164:3059:1885_1400x0_80_0_0_74c7ee14f916931621f0bfdc930dc617.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Российские ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новую технологическую схему получения высококачественной керамики для строительства стен и фасадов зданий. В основу нового материала было положено недорогое глинистое сырье с добавками цеолитовых пород, что особенно актуально в ситуации истощения запасов высококачественных глин. Результаты исследования опубликованы в журнале <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950061820313295?via%3Dihub" target="_blank">Construction and Building Materials</a>.Сегодня многие месторождения высококачественных глин истощаются. При производстве керамического кирпича нередко используются низкосортные переувлажненные легкоплавкие глины и суглинки, однако при сушке полуфабрикатов из этого сырья в них появляются дефекты и трещины. Поэтому так актуально искать способы создания качественной керамики из низкосортного минерального сырья.Чтобы решить эту задачу, надо научиться уменьшать влажность глины в состоянии пластичной консистенции и создавать в процессе сушки влагопроводящие пути, которые помогают образованию трещиностойких керамических структур, сообщили сотрудники научно-образовательного центра им. Н.М. Кижнера ТПУ, профессор Татьяна Вакалова и доцент Инна Ревва.По ее словам, структура цеолитовых минералов представляет собой кристаллический трехмерный каркас, пронизанный в нескольких направлениях крупными полостями, что определяет уникальные свойства цеолитовых пород – низкую чувствительность к сушке и псевдопластичность. Улучшение сушильных свойств глинистого сырья достигается переводом части свободной воды, вносимой с обводненной глиной, в связанное состояние путем вхождения ее в канально-пористое пространство цеолитовых минералов, обеспечивая более плавный режим сушки кирпича-сырца. Это позволяет использовать цеолитовую породу в качестве добавки, регулирующей технологические свойства глинистых пород.Результаты исследования позволили ученым ТПУ разработать новую технологическую схему получения высококачественной строительной керамики.
https://ria.ru/20200302/1565330350.html
https://ria.ru/20190327/1552117120.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152499/15/1524991548_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_29606df0c16f033b93c4c36a4fa5ce9c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет

Ученые придумали, как получать качественную керамику из дешевого сырья

03:00 09.10.2020 (обновлено: 03:01 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКирпич Новокубанского завода керамических стеновых материалов
Кирпич Новокубанского завода керамических стеновых материалов - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новую технологическую схему получения высококачественной керамики для строительства стен и фасадов зданий. В основу нового материала было положено недорогое глинистое сырье с добавками цеолитовых пород, что особенно актуально в ситуации истощения запасов высококачественных глин. Результаты исследования опубликованы в журнале Construction and Building Materials.
Сегодня многие месторождения высококачественных глин истощаются. При производстве керамического кирпича нередко используются низкосортные переувлажненные легкоплавкие глины и суглинки, однако при сушке полуфабрикатов из этого сырья в них появляются дефекты и трещины. Поэтому так актуально искать способы создания качественной керамики из низкосортного минерального сырья.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.03.2020
2 марта, 03:00РИА Наука
В России придумали, как управлять свойствами керамики
Чтобы решить эту задачу, надо научиться уменьшать влажность глины в состоянии пластичной консистенции и создавать в процессе сушки влагопроводящие пути, которые помогают образованию трещиностойких керамических структур, сообщили сотрудники научно-образовательного центра им. Н.М. Кижнера ТПУ, профессор Татьяна Вакалова и доцент Инна Ревва.
"Мы исследовали возможность использования цеолитовых пород для получения стеновой строительной керамики. Выяснилось, что эффективность добавок цеолитовой породы определяется их дисперсностью, содержанием в массе, видом глинистого сырья, а также температурными условиями подготовки добавки. Мы установили, что добавка 10–30% цеолитовой породы к смесям с легкоплавкой высокочувствительной к сушке глиной или глиной с высокой естественной влажностью снижает их чувствительность к сушке в 3,5–4 раза без ухудшения связности глины", – рассказала Татьяна Вакалова РИА Новости.
По ее словам, структура цеолитовых минералов представляет собой кристаллический трехмерный каркас, пронизанный в нескольких направлениях крупными полостями, что определяет уникальные свойства цеолитовых пород – низкую чувствительность к сушке и псевдопластичность. Улучшение сушильных свойств глинистого сырья достигается переводом части свободной воды, вносимой с обводненной глиной, в связанное состояние путем вхождения ее в канально-пористое пространство цеолитовых минералов, обеспечивая более плавный режим сушки кирпича-сырца. Это позволяет использовать цеолитовую породу в качестве добавки, регулирующей технологические свойства глинистых пород.
Результаты исследования позволили ученым ТПУ разработать новую технологическую схему получения высококачественной строительной керамики.
Кирпичи из отходов алюминия в лаборатории КФУ - РИА Новости, 1920, 27.03.2019
27 марта 2019, 09:04РИА Наука
Стройматериалы из отходов производства: что придумали ученые в Крыму
 
Обсудить0
РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаТомский политехнический университет
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Выставка эмалей Фаберже и Рюкерта открылась в Музеях Московского Кремля
10:12Кузнецова рассказала о младенце, которого полгода прятали в шкафу
10:09В МИД сообщили подробности консультаций Баку и Еревана
10:01В Армении заявили о новом ракетном обстреле Степанакерта
10:00Пятидесятники и католики призвали обсудить законопроект о семье и опеке
09:57В рекомендациях по снижению бедности учтут опыт Новгородской области
09:57Глава МИД Армении приедет в Москву для участия в консультациях
09:52Армения и Азербайджан подтвердили участие в консультациях в Москве
09:52На окраине Степанакерта раздались несколько взрывов
09:52Азербайджан заявил, что Армения обстреливает три района в Карабахе
09:51В программах модернизации здравоохранения учтут вопросы транспорта
09:48Сбербанк смоделировал пики заболеваемости COVID-19 в России
09:46Обитателей моря выбрасывает на берег не только у Камчатки, заявил ученый
09:40Бронированные роботы приступили к тушению пожаров на складах под Рязанью
09:35Эксперт оценила необходимость повторной самоизоляции из-за коронавируса
09:33Фотография 1900 года испугала пользователей Сети
09:33Старших детей прятавшей младенца в шкафу женщины передадут родственникам
09:26ЦБ отозвал лицензии у двух банков
09:21Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных курсах
09:14В Минобороны Армении рассказали о ситуации в Карабахе
Лента новостейМолния