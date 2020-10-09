https://ria.ru/20201009/tpu-1578845586.html
Ученые придумали, как получать качественную керамику из дешевого сырья
Российские ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новую технологическую схему получения высококачественной керамики для... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T03:00
2020-10-09T03:00
2020-10-09T03:01
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
томский политехнический университет
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Российские ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новую технологическую схему получения высококачественной керамики для строительства стен и фасадов зданий. В основу нового материала было положено недорогое глинистое сырье с добавками цеолитовых пород, что особенно актуально в ситуации истощения запасов высококачественных глин. Результаты исследования опубликованы в журнале <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950061820313295?via%3Dihub" target="_blank">Construction and Building Materials</a>.Сегодня многие месторождения высококачественных глин истощаются. При производстве керамического кирпича нередко используются низкосортные переувлажненные легкоплавкие глины и суглинки, однако при сушке полуфабрикатов из этого сырья в них появляются дефекты и трещины. Поэтому так актуально искать способы создания качественной керамики из низкосортного минерального сырья.Чтобы решить эту задачу, надо научиться уменьшать влажность глины в состоянии пластичной консистенции и создавать в процессе сушки влагопроводящие пути, которые помогают образованию трещиностойких керамических структур, сообщили сотрудники научно-образовательного центра им. Н.М. Кижнера ТПУ, профессор Татьяна Вакалова и доцент Инна Ревва.По ее словам, структура цеолитовых минералов представляет собой кристаллический трехмерный каркас, пронизанный в нескольких направлениях крупными полостями, что определяет уникальные свойства цеолитовых пород – низкую чувствительность к сушке и псевдопластичность. Улучшение сушильных свойств глинистого сырья достигается переводом части свободной воды, вносимой с обводненной глиной, в связанное состояние путем вхождения ее в канально-пористое пространство цеолитовых минералов, обеспечивая более плавный режим сушки кирпича-сырца. Это позволяет использовать цеолитовую породу в качестве добавки, регулирующей технологические свойства глинистых пород.Результаты исследования позволили ученым ТПУ разработать новую технологическую схему получения высококачественной строительной керамики.
https://ria.ru/20200302/1565330350.html
https://ria.ru/20190327/1552117120.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Российские ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новую технологическую схему получения высококачественной керамики для строительства стен и фасадов зданий. В основу нового материала было положено недорогое глинистое сырье с добавками цеолитовых пород, что особенно актуально в ситуации истощения запасов высококачественных глин. Результаты исследования опубликованы в журнале Construction and Building Materials
.
Сегодня многие месторождения высококачественных глин истощаются. При производстве керамического кирпича нередко используются низкосортные переувлажненные легкоплавкие глины и суглинки, однако при сушке полуфабрикатов из этого сырья в них появляются дефекты и трещины. Поэтому так актуально искать способы создания качественной керамики из низкосортного минерального сырья.
Чтобы решить эту задачу, надо научиться уменьшать влажность глины в состоянии пластичной консистенции и создавать в процессе сушки влагопроводящие пути, которые помогают образованию трещиностойких керамических структур, сообщили сотрудники научно-образовательного центра им. Н.М. Кижнера ТПУ, профессор Татьяна Вакалова и доцент Инна Ревва.
"Мы исследовали возможность использования цеолитовых пород для получения стеновой строительной керамики. Выяснилось, что эффективность добавок цеолитовой породы определяется их дисперсностью, содержанием в массе, видом глинистого сырья, а также температурными условиями подготовки добавки. Мы установили, что добавка 10–30% цеолитовой породы к смесям с легкоплавкой высокочувствительной к сушке глиной или глиной с высокой естественной влажностью снижает их чувствительность к сушке в 3,5–4 раза без ухудшения связности глины", – рассказала Татьяна Вакалова РИА Новости.
По ее словам, структура цеолитовых минералов представляет собой кристаллический трехмерный каркас, пронизанный в нескольких направлениях крупными полостями, что определяет уникальные свойства цеолитовых пород – низкую чувствительность к сушке и псевдопластичность. Улучшение сушильных свойств глинистого сырья достигается переводом части свободной воды, вносимой с обводненной глиной, в связанное состояние путем вхождения ее в канально-пористое пространство цеолитовых минералов, обеспечивая более плавный режим сушки кирпича-сырца. Это позволяет использовать цеолитовую породу в качестве добавки, регулирующей технологические свойства глинистых пород.
Результаты исследования позволили ученым ТПУ разработать новую технологическую схему получения высококачественной строительной керамики.