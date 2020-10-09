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Туризм
https://ria.ru/20201009/tanzaniya-1578958539.html
Эксперты рассказали, когда туристы смогут полететь чартерами в Танзанию
С 30 октября путевки с прямым чартерным перелетом на танзанийский остров Занзибар путешественники смогут купить у четырех туроператоров, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T18:34
2020-10-09T18:34
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
москва
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. </strong>С 30 октября путевки с прямым чартерным перелетом на танзанийский остров Занзибар путешественники смогут купить у четырех туроператоров, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52955.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Первый туроператор поставил чартерный рейс на 25 октября. Через пять дней еще три компании начнут возить туристов в африканскую страну.Предполагается, что чартеры из Москвы будут летать трижды в месяц – раз в 11 суток. Принимающая сторона предлагает размещение в отелях категории от двух до пяти звезд с разнообразными системами питания – от "только завтраки" до "все включено".Минимальная цена за одиннадцатидневный тур – от 136 тысяч рублей на двоих. За эти деньги гости смогут поселиться в трехзвездочном отеле с завтраками.
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туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, занзибар

Эксперты рассказали, когда туристы смогут полететь чартерами в Танзанию

18:34 09.10.2020
 
© Фото : Pixabay / Andrei ArzПредставители племени Масаи в Танзании
Представители племени Масаи в Танзании - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : Pixabay / Andrei Arz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. С 30 октября путевки с прямым чартерным перелетом на танзанийский остров Занзибар путешественники смогут купить у четырех туроператоров, сообщает АТОР.
Первый туроператор поставил чартерный рейс на 25 октября. Через пять дней еще три компании начнут возить туристов в африканскую страну.
Предполагается, что чартеры из Москвы будут летать трижды в месяц – раз в 11 суток. Принимающая сторона предлагает размещение в отелях категории от двух до пяти звезд с разнообразными системами питания – от "только завтраки" до "все включено".
Минимальная цена за одиннадцатидневный тур – от 136 тысяч рублей на двоих. За эти деньги гости смогут поселиться в трехзвездочном отеле с завтраками.
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