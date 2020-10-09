https://ria.ru/20201009/stolknoveniya-1579069066.html

Минздрав Киргизии рассказал о пострадавших при столкновениях в Бишкеке

Пять человек пострадали в пятницу во время беспорядков в центре Бишкека, сообщили РИА Новости в минздраве Киргизии. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T17:01

2020-10-09T17:01

2020-10-09T17:11

протесты в бишкеке

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киргизия

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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Пять человек пострадали в пятницу во время беспорядков в центре Бишкека, сообщили РИА Новости в минздраве Киргизии."За медицинской помощью после беспорядков в больницы обратились пять человек. Трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные отправлены на амбулаторное лечение", - сказал представитель минздрава.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников Жапарова со сторонниками Атамбаева. В ход пошли камни и бутылки. Также были слышны несколько выстрелов. Как сообщила советница экс-президента Кундуз Жолдубаева, на Атамбаева было совершено покушение: по его машине стреляли боевыми патронами. Он не пострадал.

https://ria.ru/20201008/kirgiziya-anarkhiya-1578681083.html

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Кадры столкновения сторонников Жапарова и Атамбаева в Бишкеке В центре Бишкека произошли столкновения между участниками двух митингов, сообщают корреспонденты Sputnik Кыргызстан. На площади Ала-Тоо слышны были звуки стрельбы, летели камни. Некоторые участники акции протеста (пока неизвестного, какой именно) убегают с места происшествия. Большинство сторонников Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова отошли от памятника Манасу, теперь там стоят сторонники Садыра Жапарова. 2020-10-09T17:01 true PT2M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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