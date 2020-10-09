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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201009/stolknoveniya-1579069066.html
Минздрав Киргизии рассказал о пострадавших при столкновениях в Бишкеке
Пять человек пострадали в пятницу во время беспорядков в центре Бишкека, сообщили РИА Новости в минздраве Киргизии. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:01
2020-10-09T17:11
протесты в бишкеке
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Пять человек пострадали в пятницу во время беспорядков в центре Бишкека, сообщили РИА Новости в минздраве Киргизии."За медицинской помощью после беспорядков в больницы обратились пять человек. Трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные отправлены на амбулаторное лечение", - сказал представитель минздрава.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников Жапарова со сторонниками Атамбаева. В ход пошли камни и бутылки. Также были слышны несколько выстрелов. Как сообщила советница экс-президента Кундуз Жолдубаева, на Атамбаева было совершено покушение: по его машине стреляли боевыми патронами. Он не пострадал.
https://ria.ru/20201008/kirgiziya-anarkhiya-1578681083.html
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Кадры столкновения сторонников Жапарова и Атамбаева в Бишкеке
В центре Бишкека произошли столкновения между участниками двух митингов, сообщают корреспонденты Sputnik Кыргызстан. На площади Ала-Тоо слышны были звуки стрельбы, летели камни. Некоторые участники акции протеста (пока неизвестного, какой именно) убегают с места происшествия. Большинство сторонников Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова отошли от памятника Манасу, теперь там стоят сторонники Садыра Жапарова.
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бишкек, киргизия, в мире

Минздрав Киргизии рассказал о пострадавших при столкновениях в Бишкеке

17:01 09.10.2020 (обновлено: 17:11 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Акылбек БатырбековСторонники Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова принимают участие в митинге в их поддержку у памятника Манасу в Бишкеке
Сторонники Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова принимают участие в митинге в их поддержку у памятника Манасу в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Акылбек Батырбеков
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БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости. Пять человек пострадали в пятницу во время беспорядков в центре Бишкека, сообщили РИА Новости в минздраве Киргизии.
"За медицинской помощью после беспорядков в больницы обратились пять человек. Трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные отправлены на амбулаторное лечение", - сказал представитель минздрава.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00
"Молодежь зажгла... Белый дом". Как Киргизия живет в анархии
В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников Жапарова со сторонниками Атамбаева. В ход пошли камни и бутылки. Также были слышны несколько выстрелов. Как сообщила советница экс-президента Кундуз Жолдубаева, на Атамбаева было совершено покушение: по его машине стреляли боевыми патронами. Он не пострадал.
 
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Протесты в БишкекеБишкекКиргизияВ мире
 
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