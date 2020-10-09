https://ria.ru/20201009/soyuzmultfilm-1579008412.html

Контент "Союзмультфильма" из YouTube переходит на другие онлайн-платформы

Знаменитые мультфильмы "Союзмультфильма" переходят из YouTube-канала киностудии на различные онлайн-платформы, однако возможность их бесплатного просмотра... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T13:49

2020-10-09T13:49

2020-10-09T13:49

культура

кино и сериалы

новости культуры

союзмультфильм

youtube

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Знаменитые мультфильмы "Союзмультфильма" переходят из YouTube-канала киностудии на различные онлайн-платформы, однако возможность их бесплатного просмотра сохраняется, рассказали в пресс-службе киностудии.Ранее в СМИ появилась информация, что "Союзмультфильм" удалил с официального канала в YouTube популярные советские мультфильмы, которые теперь будут доступны на платной основе в онлайн-кинотеатрах.Так, на данный момент золотую коллекцию "Союзмультфильма", короткометражные авторские фильмы 2000-х и новые проекты киностудии можно посмотреть на платформе Premier. При этом самые популярные картины – "Винни Пух", "Ну, погоди!", "Карлсон", "Умка", "Чебурашка", "Бременские музыканты", "Ежик в тумане", "38 попугаев" и другие — доступны к просмотру бесплатно, а полный набор из более тысячи фильмов можно будет посмотреть без рекламы по подписке."Мы бережем от контрафактного копирования наши легендарные картины, многие из которых – обладатели международных фестивальных наград и являются признанными шедеврами киноискусства. Годы незаконного распространения снизили понимание ценности золотой коллекции, и сейчас мы намерены подчеркнуть ее высокий статус. В новом году различные коллекции картин "Союзмультфильма" будут также доступны и на других видеосервисах", — добавили в киностудии.

https://ria.ru/20201007/cheburashka-1578593135.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, союзмультфильм, youtube