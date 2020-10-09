https://ria.ru/20201009/soyuzmultfilm-1579008412.html
Контент "Союзмультфильма" из YouTube переходит на другие онлайн-платформы
Знаменитые мультфильмы "Союзмультфильма" переходят из YouTube-канала киностудии на различные онлайн-платформы, однако возможность их бесплатного просмотра... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:49
2020-10-09T13:49
2020-10-09T13:49
культура
кино и сериалы
новости культуры
союзмультфильм
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Знаменитые мультфильмы "Союзмультфильма" переходят из YouTube-канала киностудии на различные онлайн-платформы, однако возможность их бесплатного просмотра сохраняется, рассказали в пресс-службе киностудии.Ранее в СМИ появилась информация, что "Союзмультфильм" удалил с официального канала в YouTube популярные советские мультфильмы, которые теперь будут доступны на платной основе в онлайн-кинотеатрах.Так, на данный момент золотую коллекцию "Союзмультфильма", короткометражные авторские фильмы 2000-х и новые проекты киностудии можно посмотреть на платформе Premier. При этом самые популярные картины – "Винни Пух", "Ну, погоди!", "Карлсон", "Умка", "Чебурашка", "Бременские музыканты", "Ежик в тумане", "38 попугаев" и другие — доступны к просмотру бесплатно, а полный набор из более тысячи фильмов можно будет посмотреть без рекламы по подписке."Мы бережем от контрафактного копирования наши легендарные картины, многие из которых – обладатели международных фестивальных наград и являются признанными шедеврами киноискусства. Годы незаконного распространения снизили понимание ценности золотой коллекции, и сейчас мы намерены подчеркнуть ее высокий статус. В новом году различные коллекции картин "Союзмультфильма" будут также доступны и на других видеосервисах", — добавили в киностудии.
https://ria.ru/20201007/cheburashka-1578593135.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, союзмультфильм, youtube
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Знаменитые мультфильмы "Союзмультфильма" переходят из YouTube-канала киностудии на различные онлайн-платформы, однако возможность их бесплатного просмотра сохраняется, рассказали в пресс-службе киностудии.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Союзмультфильм" удалил с официального канала в YouTube популярные советские мультфильмы, которые теперь будут доступны на платной основе в онлайн-кинотеатрах.
"Классическая коллекция киностудии по-прежнему доступна в сети интернет, однако сейчас будет постепенно меняться формат ее просмотра – фильмы из YouTube перейдут на ряд популярных российских видеосервисов, где будут доступны в разных режимах, в том числе, и на бесплатной основе", — пояснили журналистам в пресс-службе.
Так, на данный момент золотую коллекцию "Союзмультфильма", короткометражные авторские фильмы 2000-х и новые проекты киностудии можно посмотреть на платформе Premier. При этом самые популярные картины – "Винни Пух", "Ну, погоди!", "Карлсон", "Умка", "Чебурашка", "Бременские музыканты", "Ежик в тумане", "38 попугаев" и другие — доступны к просмотру бесплатно, а полный набор из более тысячи фильмов можно будет посмотреть без рекламы по подписке.
"Мы бережем от контрафактного копирования наши легендарные картины, многие из которых – обладатели международных фестивальных наград и являются признанными шедеврами киноискусства. Годы незаконного распространения снизили понимание ценности золотой коллекции, и сейчас мы намерены подчеркнуть ее высокий статус. В новом году различные коллекции картин "Союзмультфильма" будут также доступны и на других видеосервисах", — добавили в киностудии.