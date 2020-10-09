https://ria.ru/20201009/smertnost-1579118509.html

Собянин сообщил о росте смертности пациентов с коронавирусом

Смертность в Москве от коронавируса растет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T21:52

2020-10-09T21:52

2020-10-10T01:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579090201_0:143:3169:1926_1400x0_80_0_0_4da33cbffbcbf9e5e1732537d17b61ef.jpg

<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Смертность в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> от <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a> растет, заявил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в пятницу."Увеличивается количество очень тяжелых больных, в реанимации, на ИВЛ, даже смертность начинает снова расти. Это говорит о том, что пандемия наступает, динамика ничего хорошего не предвещает", - рассказал Собянин в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.Он отметил, что 83% умерших от коронавируса - это граждане старше 60 лет, половина всех умерших - с хроническими заболеваниями."Мы устали от всех этих ограничений, они длятся уже с весны, но надо поберечь себя, осталось нам не так много - месяцы, для того чтобы выйти из этой ситуации. Через несколько месяцев точно появится вакцина, которую можно изготавливать в промышленном масштабе", - добавил мэр.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201008/voz-1578918486.html

5

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество