https://ria.ru/20201009/smertnost-1579118509.html
Собянин сообщил о росте смертности пациентов с коронавирусом
Смертность в Москве от коронавируса растет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T21:52
2020-10-09T21:52
2020-10-10T01:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Смертность в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> от <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a> растет, заявил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в пятницу."Увеличивается количество очень тяжелых больных, в реанимации, на ИВЛ, даже смертность начинает снова расти. Это говорит о том, что пандемия наступает, динамика ничего хорошего не предвещает", - рассказал Собянин в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.Он отметил, что 83% умерших от коронавируса - это граждане старше 60 лет, половина всех умерших - с хроническими заболеваниями."Мы устали от всех этих ограничений, они длятся уже с весны, но надо поберечь себя, осталось нам не так много - месяцы, для того чтобы выйти из этой ситуации. Через несколько месяцев точно появится вакцина, которую можно изготавливать в промышленном масштабе", - добавил мэр.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201008/voz-1578918486.html
5
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество