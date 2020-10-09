https://ria.ru/20201009/sigarety-aktsiz-1578891155.html

Дорогая вредная привычка: взлетят ли цены на сигареты

В следующем году повышаются акцизы на табак. Это означает, что курение станет не только вредной, но и дорогой привычкой, а рынок заполонит контрафакт из стран... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T08:00

2020-10-09T08:00

2020-10-09T08:00

акцизы

сигареты

таможенный союз

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Ирина Бадмаева.</strong> В следующем году повышаются акцизы на табак. Это означает, что курение станет не только вредной, но и дорогой привычкой, а рынок заполонит контрафакт из стран Таможенного союза. РИА Новости разбиралось, насколько вырастут цены на сигареты и можно ли бороться с нелегальными поставками.Ставки идут вверхАкцизы на табачную продукцию увеличат на рекордные 20 процентов (ранее планировали лишь четыре). Поправки в Налоговый кодекс уже одобрили сенаторы и депутаты. Документ ждет подписи президента.Новая ставка на сигареты и папиросы — 2359 рублей за тысячу штук. "В результате средняя цена пачки вырастет с нынешних 120 рублей до 140", — предупреждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.Раскошелиться также придется любителям электронных сигарет и вейпов: акциз — 60 рублей за штуку. Законодатели особо выделяют эти устройства, поскольку они очень популярны у молодежи. Минфин ссылается на необходимость борьбы с курением. "В части табака уже доказанная мера: чем выше стоимость сигарет, тем меньше потребление табака. И, соответственно, здесь это наше действие согласовано с политикой государства по сокращению потребления табака внутри Российской Федерации", — подчеркнул статс-секретарь — замминистра Алексей Сазанов.Однако меньше курить вряд ли станут, полагает Деев. "Скорее перейдут на более дешевую и менее качественную продукцию", — отмечает он."По сравнению с другими странами в России цены ниже, но и по доходам мы значительно уступаем", — уточняет профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.Пополнить бюджет за счет курильщиковМинистр финансов Антон Силуанов надеется, что повышение акцизов поправит не только здоровье нации, но и бюджет страны. По его оценке, это добавит в казну 70 миллиардов рублей."Общее усиление фискальной нагрузки, включая налог на вклад, повышение НДФЛ для богатых, даст в следующем году 547 миллиардов рублей дополнительных доходов", — указывает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Это позволит выделить 520 миллиардов рублей для поддержки экономики.Повышение табачных акцизов поможет сократить дефицит бюджета. В этом году ожидается минус 4,72 триллиона рублей (4,4% ВВП), а в следующем — 2,75 (2,4% ВВП)."Акцизы на сигареты — реальный и простой источник доходов в условиях падения цен на нефть, сокращения экспорта и промышленного производства", — говорит Вячеслав Чеглов. Однако велики шансы на то, что расчеты пополнить бюджет не оправдаются.Нелегальный бизнес набирает оборотыПовышение табачных акцизов может обернуться наплывом контрафакта.Если десять лет назад доля фальсификата на рынке табачных изделий не превышала пяти процентов, то сейчас выросла до пятнадцати. "А из-за акцизов способна подскочить вдвое", — уверен Артем Деев.Законопослушные производители табачной продукции понесут потери, налоговые поступления, вопреки ожиданиям, сократятся. И это притом что ежедневно в России продается 35-40 миллионов пачек сигарет.Потребитель просто перейдет на сигареты, нелегально ввезенные из стран Таможенного союза, с которых вовсе не уплачивается акциз.Минфин осознает эти риски. "Поэтому совместно с Минсельхозом будем прорабатывать перечень соответствующих мероприятий", — заверил Алексей Сазанов.За десять лет акциз на табачную продукцию в России увеличился более чем в десять раз, а средняя стоимость пачки сигарет — почти пятикратно. Потребитель уже сейчас предпочитает товар из Белоруссии, Армении и Казахстана с ценником до 50 рублей. По словам директора по корпоративным и юридическим вопросам <a href="http://ria.ru/organization_imperial-tobacco/" target="_blank">Imperial Tobacco</a> в России и Центральной Азии Илоны Миртовой, эта тенденция укрепится.Профильные компании называют повышение на десять процентов оптимальным. По их подсчетам, это принесет в бюджет практически столько же, сколько и планируемые 20 процентов, отмечает Илона Миртова."Сегодня собираемость акцизов в табачной индустрии — 100%, однако из-за ухода потребителей на теневой рынок легальные продажи сократятся — и, соответственно, акцизные платежи. Потеря каждой пачки обойдется бюджету минимум в 78 рублей", — уточняет она."Десять процентов не отразились бы на покупательской способности и не вызвали бы резкий всплеск контрафакта в стране", — считает Артем Деев."Видимо, правительство больше надеется на маркировку, консолидацию инфраструктуры в руках торговых сетей, а также Роспотребнадзор и полицию, чье взаимодействие значительно укрепилось в период пандемии", — предполагает Вячеслав Чеглов.С другой стороны, правительство, заинтересованное в пополнении бюджета и борьбе с курением, может усилить мониторинг грузов, поступающих из ЕАЭС, а на них приходится более половины этого сегмента рынка.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

акцизы, сигареты, таможенный союз, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика