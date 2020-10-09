https://ria.ru/20201009/selkhozproduktsiya-1579087766.html

На Кубани создали единую торговую онлайн-площадку сельхозпродукции

Фермеры Краснодарского края будут представлены на единой федеральной торговой онлайн-площадке сельхозпродукции, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T18:10

2020-10-09T18:10

2020-10-09T18:10

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости.</strong> Фермеры <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> будут представлены на единой федеральной торговой онлайн-площадке сельхозпродукции, сообщил журналистам губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>.По его словам, создание единой федеральной торговой онлайн-площадки - "это совершенно другие возможности" для фермеров Кубани, другая география. "Не сомневаюсь, что товары из Краснодарского края будут пользоваться повышенным спросом, потому что потребитель знает, что кубанское значит качественное", - пояснил глава региона.Губернатор также добавил, что создание брендов сельхозпродукции позволяет региону сохранить качество и избежать подделок. Ранее в крае был создан бренд "Сделано на Кубани", запатентованы такие бренды продукции, как "Кубанский картофель", "Кубанские яблоки"."В 2020 году 37 кубанских производителей вина подали заявку на присвоение единого географического указания "Кубань". Эту работу будем продолжать, поэтому поддержка федерации в вопросе продвижения фермерской продукции для нас имеет особое значение", - заключил глава региона.Как уточнили в администрации региона, запущенная на Кубани электронная площадка по продвижению продукции местного производства сейчас наполнена предложениями около шести тысяч аграриев. За счет создания подобной площадки на федеральном уровне край планирует расширить рынки сбыта.

https://ria.ru/20201007/ovoschi-1578708931.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика