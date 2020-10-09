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Краснодарский край
https://ria.ru/20201009/selkhozproduktsiya-1579087766.html
На Кубани создали единую торговую онлайн-площадку сельхозпродукции
Фермеры Краснодарского края будут представлены на единой федеральной торговой онлайн-площадке сельхозпродукции, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T18:10
2020-10-09T18:10
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости.</strong> Фермеры <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> будут представлены на единой федеральной торговой онлайн-площадке сельхозпродукции, сообщил журналистам губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>.По его словам, создание единой федеральной торговой онлайн-площадки - "это совершенно другие возможности" для фермеров Кубани, другая география. "Не сомневаюсь, что товары из Краснодарского края будут пользоваться повышенным спросом, потому что потребитель знает, что кубанское значит качественное", - пояснил глава региона.Губернатор также добавил, что создание брендов сельхозпродукции позволяет региону сохранить качество и избежать подделок. Ранее в крае был создан бренд "Сделано на Кубани", запатентованы такие бренды продукции, как "Кубанский картофель", "Кубанские яблоки"."В 2020 году 37 кубанских производителей вина подали заявку на присвоение единого географического указания "Кубань". Эту работу будем продолжать, поэтому поддержка федерации в вопросе продвижения фермерской продукции для нас имеет особое значение", - заключил глава региона.Как уточнили в администрации региона, запущенная на Кубани электронная площадка по продвижению продукции местного производства сейчас наполнена предложениями около шести тысяч аграриев. За счет создания подобной площадки на федеральном уровне край планирует расширить рынки сбыта.
https://ria.ru/20201007/ovoschi-1578708931.html
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вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

На Кубани создали единую торговую онлайн-площадку сельхозпродукции

18:10 09.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВесенняя посевная в Краснодарском крае
Весенняя посевная в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Фермеры Краснодарского края будут представлены на единой федеральной торговой онлайн-площадке сельхозпродукции, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"На уровне края мы используем широкий набор инструментов и разные способы продвижения фермерской продукции: это и ярмарки выходного дня с бесплатными торговыми местами, и "фермерские витрины" в супермаркетах, фермерские дворики, и, конечно, онлайн-площадки, которые становятся все более актуальными и востребованными. В регионе подобная платформа уже действует", - сказал Кондратьев.
По его словам, создание единой федеральной торговой онлайн-площадки - "это совершенно другие возможности" для фермеров Кубани, другая география. "Не сомневаюсь, что товары из Краснодарского края будут пользоваться повышенным спросом, потому что потребитель знает, что кубанское значит качественное", - пояснил глава региона.
Губернатор также добавил, что создание брендов сельхозпродукции позволяет региону сохранить качество и избежать подделок. Ранее в крае был создан бренд "Сделано на Кубани", запатентованы такие бренды продукции, как "Кубанский картофель", "Кубанские яблоки".
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"В 2020 году 37 кубанских производителей вина подали заявку на присвоение единого географического указания "Кубань". Эту работу будем продолжать, поэтому поддержка федерации в вопросе продвижения фермерской продукции для нас имеет особое значение", - заключил глава региона.
Как уточнили в администрации региона, запущенная на Кубани электронная площадка по продвижению продукции местного производства сейчас наполнена предложениями около шести тысяч аграриев. За счет создания подобной площадки на федеральном уровне край планирует расширить рынки сбыта.
 
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
 
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