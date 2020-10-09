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https://ria.ru/20201009/samolety-1578695208.html
Эксперты рассказали, как бороться со страхом полета
Эксперты рассказали, как бороться с аэрофобией, сообщает Express. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T02:47
2020-10-09T02:47
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. </strong>Эксперты рассказали, как бороться с аэрофобией, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1341136/flights-fear-of-flying-phobia-plane-holidays-expert-travel-advice" target="_blank">сообщает</a> Express."Мы привыкли иметь мгновенный доступ к информации, что помогает нам быстро разобраться почти во всем, что неизвестно, — рассуждает психолог Нильс Эк. – Но когда мы не можем контролировать ситуацию, появляется чувство страха, беспокойство. Боязнь полета может быть связана как раз с пониманием, что в воздухе от нас ничего не зависит".Если вы боитесь летать, проведите небольшое исследование: выясните, что именно вас пугает. К примеру, почитайте про турбулентность, советует Нильс.Пилот Патрик Смит в книге "Говорит капитан корабля" пишет, что "из-за турбулентности может показаться, что самолет падает, но на самом деле это не так". Люди имеют привычку приувеличивать даже самые простые ощущения, отмечает летчик. Высота, скорость лайнера и углы наклона большинству пассажиров кажутся намного более опасными, чем на самом деле.Нильс советует тем, кто боится во время полета, закрыть глаза и глубоко дышать, чтобы успокоиться. "Напомните себе, что страх связан с тем, что вы не контролируете ситуацию, но есть бортпроводники и пилоты, которые позаботятся о вашей безопасности", — говорит он.Если волнение очень сильное, можно пройти когнитивно-поведенческую терапию, в процессе которой вас научат контролировать фобию.
https://ria.ru/20201007/astrakhan-1578284076.html
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туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм

Эксперты рассказали, как бороться со страхом полета

02:47 09.10.2020
 
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / baranq, РИА Новости / Андрей СтенинАэрофобия
Аэрофобия - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / baranq, РИА Новости / Андрей Стенин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Эксперты рассказали, как бороться с аэрофобией, сообщает Express.
"Мы привыкли иметь мгновенный доступ к информации, что помогает нам быстро разобраться почти во всем, что неизвестно, — рассуждает психолог Нильс Эк. – Но когда мы не можем контролировать ситуацию, появляется чувство страха, беспокойство. Боязнь полета может быть связана как раз с пониманием, что в воздухе от нас ничего не зависит".
Если вы боитесь летать, проведите небольшое исследование: выясните, что именно вас пугает. К примеру, почитайте про турбулентность, советует Нильс.
Пилот Патрик Смит в книге "Говорит капитан корабля" пишет, что "из-за турбулентности может показаться, что самолет падает, но на самом деле это не так". Люди имеют привычку приувеличивать даже самые простые ощущения, отмечает летчик. Высота, скорость лайнера и углы наклона большинству пассажиров кажутся намного более опасными, чем на самом деле.
Нильс советует тем, кто боится во время полета, закрыть глаза и глубоко дышать, чтобы успокоиться. "Напомните себе, что страх связан с тем, что вы не контролируете ситуацию, но есть бортпроводники и пилоты, которые позаботятся о вашей безопасности", — говорит он.
Если волнение очень сильное, можно пройти когнитивно-поведенческую терапию, в процессе которой вас научат контролировать фобию.
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