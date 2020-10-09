https://ria.ru/20201009/rudkovskaya-1579117518.html

Рудковскую раскритиковали в Сети за фото детской новорожденного сына

Продюсер и светская львица Яна Рудковская показала в Instagram детскую новорожденного сына Арсения и вызвала возмущение подписчиков. Они осудили желание звезды... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T21:43

2020-10-09T21:43

2020-10-09T21:48

гном гномыч

россия

яна рудковская

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Продюсер и светская львица <a href="http://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яна Рудковская</a> показала в<a href="https://www.instagram.com/p/CGFqQo0FpCH/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Instagram</a> детскую новорожденного сына Арсения и вызвала возмущение подписчиков. Они осудили желание звезды “хвастаться” богатством и выставлять личную жизнь напоказ.На снимке изображена комната с детской фирменной кроваткой, в которой расположился 7-летний сын Рудковской - Саша (<a href="http://ria.ru/person_gnom_gnomych/" target="_blank" data-auto="true">Гном Гномыч</a>). “Вот и новая детская в нашем доме… Саня требует срочно сделать ему такую же кроватку его размеров и говорит, что когда он был малыш, у него таких колыбелек и спальных мест не было”, - написала продюсер.Фолловеры поспешили раскритиковать фото звезды.“Счастье любит тишину. А тишиной здесь и не пахнет”, “Ни за какие деньги бы не выставляла семью, очнитесь Яна!”, “А еще рисунком Dior расписать не забудьте”, “Сколько же красивых вещей Яна пропиарит благодаря крохе”, “Все напоказ, даже дети”, "Такая показуха напоминает кадры из сериала "Рассказ служанки"", “Выглядит так, как будто в магазин сходила за новой игрушкой”, - написали они.Нашлись и те, кто встал на сторону Рудковской и пожелал ее семье счастья, а “завистливым” комментаторам - быть добрее.1 октября стало известно, что в семье светской львицы и Евгения Плющенко родился сын, которого назвали Арсением. Для пары это второй ребенок.

https://ria.ru/20201006/rudkovskaya-1578506288.html

https://ria.ru/20201008/rudkovskaya-1578740307.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гном гномыч, россия, яна рудковская, в мире