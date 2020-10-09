https://ria.ru/20201009/radonezhskiy-1579117265.html

"Дуб Сергия Радонежского" посадили в день его памяти в Подмосковье

Насельники Троице-Сергиевой лавры и группа участников проекта "Дорога в Лавру" 8 октября, в день праздника преподобного Сергия Радонежского, высадили в его... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T21:43

2020-10-09T21:43

2020-10-09T21:43

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

сергиев посад

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Насельники Троице-Сергиевой лавры и группа участников проекта "Дорога в Лавру" 8 октября, в день праздника преподобного Сергия Радонежского, высадили в его родных местах в селе Радонеж дубовую аллею и восстановили исторический дуб, который, по местному преданию, был посажен самим Сергием, сообщил РИА Новости руководитель Паломнического центра лавры иеродиакон Иоанн (Тибанов).По его словам, церемония высадки "дуба святого Сергия" состоялась перед Преображенским храмом села Радонеж, на паломническо-туристическом маршруте "Дорога в Лавру" - пешеходной тропе из Москвы в Сергиев Посад."Дуб Сергия""На картах XVI-XIX веков мы стали встречать определение о том, что в Радонеже был "дуб святого Сергия". Местность, название тех или иных мест со временем менялись, но река, которая там протекает, не изменяла свое русло. Поэтому благодаря сопоставлению этих мест, карт, и сообразуя это с современным положением реки, мы нашли то самое место, где рос дуб, который, по преданию, посадил сам Сергий Радонежский", – рассказал иеродиакон Иоанн.По его словам, этот дуб сгорел во второй половине XIX века, о чем свидетельствует путеводитель того времени. О достоверности данных о сожжении дуба говорит путеводитель Алексея Ярцева "На богомолье в Троице-Сергиевскую лавру", который был опубликован в 1892 году и сегодня хранится в Российской государственной библиотеке.Поэтому, сказал собеседник агентства, было решено отыскать историческое место и восстановить дерево. Эту задачу решил руководитель проекта "Дорога в Лавру" Эльдар Оруджев вместе с ведущим научным сотрудником Института археологии РАН Сергеем Черновым: было определено конкретное место вблизи небольшой речки Пажи, на котором произрастал дуб.Вторая цель высадки дуба, по его словам, - в том, чтобы напомнить современникам о знаменательном событии в жизни основателя лавры, которое произошло с ним на его малой родине – в селе Варницы под Ростовом Великим. Там, как рассказывает жизнеописание святого, ему явился некий старец, через которого Господь даровал отроку Варфоломею (будущему монаху Сергию) понимание грамоты. По преданию, эта встреча произошла на поле под дубом и во многом определила дальнейший жизненный путь святого.Как напомнил иеродиакон Иоанн, именно этот сюжет вдохновил в конце XIX века знаменитого художника Михаила Нестерова на написание картины "Видение отроку Варфоломею", на которой также был изображен дуб. Сейчас на том самом месте установлен поклонный крест и находятся гимназия и Варницкий монастырь.Неожиданная находкаПо словам насельника лавры, территория, на которой ранее находился дуб, посаженный самим Сергием, в 1986 году была взята под охрану Министерством культуры РСФСР, в соответствии с проектом зон охраны древнего Радонежа."Изначально мы и планировали на этом месте - месте "дуба святого Сергия" вблизи Пажи, которое определили путем сопоставления течения реки и исторических карт, посадить основной саженец. Но в результате расчистки места, которое происходило 7 октября перед церемонией, лесники обнаружили, что там, собственно, и растёт уже молодой дуб - именно на том самом месте… Само провидение как бы указывало на верность наших действий. Более того, после освящения места на небе появилась радуга. И тогда было решено основной дуб посадить у Преображенского храма в селе Радонеж, где стоит памятник преподобному Сергию в память о том, что он жил в этих местах", - рассказал отец Иоанн.По оценке лесничих, найденному дубу примерно три года, он не такой большой - всего лишь полтора метра высотой, и поэтому ранее не был заметен среди зарослей травы и кустарника на неухоженной территории.А основной саженец, отметил собеседник агентства, таким образом, был посажен у Преображенского храма в Радонеже. В торжественной церемонии приняли участие настоятель храма иеромонах Роман (Шубёнкин) и другие священнослужители, представители местных властей, общественности, руководство Мособллеса, обычные прихожане. Кроме того, от этого места до места исторического дуба у Пажи была высажена дубовая аллея.Сергий Радонежский - основатель монашества в центральной и северной Руси. Святой известен, в частности, тем, что благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву, которая послужила объединению русских земель вокруг Москвы и фактически дала начало российской государственности. В 1337 году Сергий основал мужской монастырь - Троице-Сергиеву лавру, где и поныне покоятся его мощи. В 1993 году архитектурный ансамбль лавры был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.Пешеходная тропа из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру – преемница исторической дороги к преподобному Сергию Радонежскому, которая была исхожена многочисленными богомольцами с самого основания обители. Именно преподобный Сергий в XIV веке проложил этот путь. Сегодня "Дорога в Лавру" – один из главных паломнических и туристических маршрутов в России.

https://ria.ru/20200616/1572982941.html

https://realty.ria.ru/20180426/1519464909.html

https://ria.ru/20160718/1470396505.html

сергиев посад

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, сергиев посад