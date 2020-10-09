https://ria.ru/20201009/prognozirovanie-1579020491.html

Эксперт: предприятия АПК могут прогнозировать спрос с помощью ИИ

Предприятиям АПК, выпускающим скоропортящуюся продукцию нужно уделять больше внимания прогнозированию спроса при помощи систем сбора и анализа данных,... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T13:57

2020-10-09T13:57

2020-10-09T13:57

сбербанк россии

технологии

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Предприятиям АПК, выпускающим скоропортящуюся продукцию нужно уделять больше внимания прогнозированию спроса при помощи систем сбора и анализа данных, использующих технологии искусственного интеллекта, считает директор направления департамента по работе с крупнейшими клиентами компании SberCloud (входит в экосистему <a href="https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii" target="_blank">Сбера</a>) Анатолий Бибиков.Он принял участие в сессии о цифровой трансформации АПК, организованной в рамках крупнейшей российской агропромышленной выставки "Золотая осень". В этом году выставка проходит в онлайн-формате."Агропромышленным предприятиям нужно внедрять новый подход к производству путем прогнозирования спроса, поскольку они выпускают тонны пищевой продукции, на которую действует краткосрочный спрос из-за небольших сроков хранения. Такие прогнозы основываются на исторических данных производства и продаж, анализе внешних факторов, такие как погода, рыночные данные, праздники, любые другие факторы, оказывающие влияние на спрос", — процитировали в пресс-службе SberCloud слова Бибикова.Эксперт привел в пример разработанную компанией универсальную облачную платформу AI Cloud, которая базируется на мощностях суперкомпьютера "Кристофари" и позволяет использовать технологии ИИ в различных областях бизнеса, промышленности, науки и образования."Перед нами стоит задача обеспечить интеграцию разноформатных данных в единый массив, разработать регрессионную модель анализа исторических данных и построить модель предиктивной аналитики. Результат: модель на выходе будет давать прогноз спроса на конкретные складские единицы учета. В качестве экономического эффекта от такого сценария мы увидим гарантированное сокращение затрат на производство, а также рост выручки за счет факта наличия востребованных складских единиц учета", — пояснил Бибиков.

https://ria.ru/20201009/piki-1578959755.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, технологии