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В Пензенской области четыре дома загорелись от травы
Четыре дома, два из которых жилые, и четыре хозяйственные постройки загорелись в городе Сердобске Пензенской области, пожар локализован на 600 квадратных... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:52
2020-10-09T14:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сердобск
пензенская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Четыре дома, два из которых жилые, и четыре хозяйственные постройки загорелись в городе <a href="http://ria.ru/location_Serdobsk/" target="_blank" data-auto="true">Сердобске</a> <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a>, пожар локализован на 600 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России."На улице Калинина от горящей травы загорелись два жилых и два нежилых дома, а также четыре хозпостройки", - сказал собеседник агентства.По его словам, в 14.25 мск пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров."Угроза распространения огня на жилой сектор снята", - отметили в МЧС.
https://ria.ru/20201009/pozhar-1578944025.html
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сердобск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сердобск, пензенская область, происшествия

В Пензенской области четыре дома загорелись от травы

14:52 09.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Четыре дома, два из которых жилые, и четыре хозяйственные постройки загорелись в городе Сердобске Пензенской области, пожар локализован на 600 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Калинина от горящей травы загорелись два жилых и два нежилых дома, а также четыре хозпостройки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 14.25 мск пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров.
"Угроза распространения огня на жилой сектор снята", - отметили в МЧС.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СердобскПензенская областьПроисшествия
 
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