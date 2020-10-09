https://ria.ru/20201009/pozhar-1579035556.html

В Пензенской области четыре дома загорелись от травы

Четыре дома, два из которых жилые, и четыре хозяйственные постройки загорелись в городе Сердобске Пензенской области, пожар локализован на 600 квадратных... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:52

2020-10-09T14:52

2020-10-09T14:52

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сердобск

пензенская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Четыре дома, два из которых жилые, и четыре хозяйственные постройки загорелись в городе <a href="http://ria.ru/location_Serdobsk/" target="_blank" data-auto="true">Сердобске</a> <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a>, пожар локализован на 600 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России."На улице Калинина от горящей травы загорелись два жилых и два нежилых дома, а также четыре хозпостройки", - сказал собеседник агентства.По его словам, в 14.25 мск пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров."Угроза распространения огня на жилой сектор снята", - отметили в МЧС.

https://ria.ru/20201009/pozhar-1578944025.html

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сердобск

пензенская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сердобск, пензенская область, происшествия