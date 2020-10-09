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В Рязанской области снимут режим ЧС после пожара на складе боеприпасов
Режим ЧС в Рязанской области, введенный из-за пожара вблизи военного арсенала, снимается в пятницу с 8.00, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T03:33
2020-10-09T03:33
взрывы на складах в рязанской области
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Режим ЧС в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, введенный из-за пожара вблизи военного арсенала, снимается в пятницу с 8.00, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Заместитель министра обороны РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Bulgakov_2/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Булгаков</a> заявил, что по решению оперативного штаба режим ЧС в Рязанской области снимается с 8.00 9 октября 2020 года", - говорится в сообщении.По словам Булгакова, в настоящий момент арсенал никаких угроз для местного населения не представляет, жители близлежащих населенных пунктов уже возвращаются в свои дома. Он добавил, что в пятницу спасатели продолжат пролив территории и к концу дня завершат все работы по ликвидации последствий пожара."На сегодняшний день выполнены все задачи. Открытого горения и взрывов на арсенале нет. Арсенал абсолютно локализован", – заявил замминистра.Замминистра обороны также подчеркнул, что группы разминирования провели проверки всех населенных пунктов в окрестности до 7 километров."Только на расстоянии 1,5 километров от арсенала были найдены шесть элементов, не являющихся взрывоопасными предметами. Все документально зафиксировано. Проведены проверки всех газопроводов, железной дороги, в том числе подъездного пути к арсеналу от станции Желтухино, и автострады. Все работает в штатном режиме. Никаких нарушений в этом вопросе нет", - заявил Булгаков.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Эвакуированы более 2,3 тысячи жителей.
https://ria.ru/20201008/roskosmos-1578874988.html
https://ria.ru/20201008/vzryv-1578856790.html
рязанская область
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взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия

В Рязанской области снимут режим ЧС после пожара на складе боеприпасов

03:33 09.10.2020
 
© РИА НовостиСитуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Режим ЧС в Рязанской области, введенный из-за пожара вблизи военного арсенала, снимается в пятницу с 8.00, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что по решению оперативного штаба режим ЧС в Рязанской области снимается с 8.00 9 октября 2020 года", - говорится в сообщении.
По словам Булгакова, в настоящий момент арсенал никаких угроз для местного населения не представляет, жители близлежащих населенных пунктов уже возвращаются в свои дома. Он добавил, что в пятницу спасатели продолжат пролив территории и к концу дня завершат все работы по ликвидации последствий пожара.
"На сегодняшний день выполнены все задачи. Открытого горения и взрывов на арсенале нет. Арсенал абсолютно локализован", – заявил замминистра.
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Замминистра обороны также подчеркнул, что группы разминирования провели проверки всех населенных пунктов в окрестности до 7 километров.
"Только на расстоянии 1,5 километров от арсенала были найдены шесть элементов, не являющихся взрывоопасными предметами. Все документально зафиксировано. Проведены проверки всех газопроводов, железной дороги, в том числе подъездного пути к арсеналу от станции Желтухино, и автострады. Все работает в штатном режиме. Никаких нарушений в этом вопросе нет", - заявил Булгаков.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Эвакуированы более 2,3 тысячи жителей.
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Взрывы на складах в Рязанской областиРязанская областьПроисшествия
 
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