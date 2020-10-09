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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201009/polikliniki-1579059450.html
Поликлиники Подмосковья продолжат работу в обычном режиме
Поликлиники Московской области продолжат работать в штатном режиме в период второй волны коронавируса, сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу минздрава... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T16:21
2020-10-09T16:21
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.&nbsp;</strong>Поликлиники Московской области продолжат работать в штатном режиме в период второй волны коронавируса, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/rabota-poliklinik-ne-priostanovitsja-iz-za-koronavirusa-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на главу минздрава региона Светлану Стригункову."Отличие настоящего периода заключается в том, что плановая помощь, экстренная и в прошлый раз не ограничивалась, но в этот раз и по плановой помощи все поликлиники работают в штатном режиме.&nbsp;То есть никаких закрытий, приостановлений у нас не будет", – уточнила она.По словам главы ведомства, стационары, которые перепрофилируются на прием пациентов с COVID-19, будут перемаршрутизироваться в отдельные лечебные учреждения.Стригункова подчеркнула, что все больницы обеспечены средствами индивидуальной защиты на три месяца вперед. Отмечается, что медицинские организации получают их централизованно. В дальнейшем объем масок и перчаток планируется увеличить.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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светлана стригункова , московская область (подмосковье)

Поликлиники Подмосковья продолжат работу в обычном режиме

16:21 09.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПациент в городской поликлинике
Пациент в городской поликлинике - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Поликлиники Московской области продолжат работать в штатном режиме в период второй волны коронавируса, сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу минздрава региона Светлану Стригункову.
"Отличие настоящего периода заключается в том, что плановая помощь, экстренная и в прошлый раз не ограничивалась, но в этот раз и по плановой помощи все поликлиники работают в штатном режиме. То есть никаких закрытий, приостановлений у нас не будет", – уточнила она.
По словам главы ведомства, стационары, которые перепрофилируются на прием пациентов с COVID-19, будут перемаршрутизироваться в отдельные лечебные учреждения.
Стригункова подчеркнула, что все больницы обеспечены средствами индивидуальной защиты на три месяца вперед. Отмечается, что медицинские организации получают их централизованно. В дальнейшем объем масок и перчаток планируется увеличить.
 
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Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)
 
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