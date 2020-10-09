https://ria.ru/20201009/polikliniki-1579059450.html

Поликлиники Подмосковья продолжат работу в обычном режиме

Поликлиники Московской области продолжат работать в штатном режиме в период второй волны коронавируса, сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу минздрава... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T16:21

2020-10-09T16:21

2020-10-09T16:21

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Поликлиники Московской области продолжат работать в штатном режиме в период второй волны коронавируса, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/rabota-poliklinik-ne-priostanovitsja-iz-za-koronavirusa-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на главу минздрава региона Светлану Стригункову."Отличие настоящего периода заключается в том, что плановая помощь, экстренная и в прошлый раз не ограничивалась, но в этот раз и по плановой помощи все поликлиники работают в штатном режиме. То есть никаких закрытий, приостановлений у нас не будет", – уточнила она.По словам главы ведомства, стационары, которые перепрофилируются на прием пациентов с COVID-19, будут перемаршрутизироваться в отдельные лечебные учреждения.Стригункова подчеркнула, что все больницы обеспечены средствами индивидуальной защиты на три месяца вперед. Отмечается, что медицинские организации получают их централизованно. В дальнейшем объем масок и перчаток планируется увеличить.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , московская область (подмосковье)