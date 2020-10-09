https://ria.ru/20201009/partii-1578955257.html

Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных курсах

Политтехнологи и эксперты будут готовить кандидатов от "Единой России" к выборам в Госдуму с середины ноября этого года на специальных партийных курсах в рамках РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T09:21

2020-10-09T09:21

2020-10-09T09:21

сергей перминов

фонд развития гражданского общества

дмитрий медведев

госдума рф

единая россия

политика

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Политтехнологи и эксперты будут готовить кандидатов от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" к выборам в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> с середины ноября этого года на специальных партийных курсах в рамках проекта "ПолитСтартап", сообщил РИА Новости заместитель руководителя центрального исполкома ЕР по кадровой политике и образовательным проектам <a href="http://ria.ru/person_Roman_Romanov/" target="_blank" data-auto="true">Роман Романов</a>.Председатель ЕР <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> в четверг поддержал предложение проводить кадровый проект партии "ПолитСтартап" на федеральном уровне для подготовки кандидатов в том числе на выборы в ГД. Ранее о подготовке такой программы рассказал РИА Новости замсекретаря генсовета партии <a href="http://ria.ru/person_sergey-perminov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Перминов</a>.Особенности обученияВ образовательной программе будут принимать участие известные политтехнологи, политические эксперты и социологи, а также партийные эксперты, депутаты и политики, рассказал Романов."С нами сотрудничают практически все ведущие агентства и эксперты, которые в качестве лекторов и экспертов присутствуют и на защитах слушателей, и на подведении итогов, и на лекциях. Это и <a href="http://ria.ru/organization_Fond_razvitija_grazhdanskogo_obshhestva/" target="_blank" data-auto="true">Фонд развития гражданского общества</a>, и "Минченко консалтинг", и Российская ассоциация политических консультантов, и Агентство стратегических инициатив. Таким образом, на этой образовательной площадке у наших слушателей есть возможность познакомиться не только с партийным видением ситуации, но и со взглядом со стороны", - сказал он.Обучение будет включать в себя не только лекционные материалы, но и "экспертные разборы наработок слушателей".Первый этап "ПолитСтартапа" пройдет в октябре и будет заочным. Он будет заключаться в том, чтобы проинформировать всех потенциальных участников этого проекта о том, как он будет проходить, какие анкеты надо будет заполнять, где нужно будет регистрироваться. Обучение, по словам Романова, начнется после этого предварительного этапа - ориентировочно, с середины ноября.Обучение и политическая работаУчебный модуль "Политический лидер" будет посвящен не только усвоению теоретического материала, но непосредственной ежедневной работе участника в общественно-политическом пространстве своего региона или города, разработке своих проектов, своего профиля."Очное обучение - это будет первая точка, дальше будет домашнее задание, обратная связь, консультации, работа наставников", - разъяснил Романов.В апреле пройдет финальный этап проекта, отметил он. Отобранные по рейтингу наиболее перспективные молодые кандидаты получат возможность вместе с федеральными экспертами "конструировать, осмыслять, планировать стратегию собственного позиционирования и собственной избирательной кампании"."Смысл технологии проекта - "запараллелить" два процесса: с одной стороны, реальную политическую подготовку к кампании и выдвижению, и с другой стороны процесс обучения, консультаций, наставничества. Мы совмещаем эти две линии в одну цельную цепочку, и она будет обеспечивать конкурентное преимущество кандидатам", - сказал он.Отбор кандидатовПо словам Романова, для участия в проекте нужно будет пройти отбор. Обучение не будет рассчитано на начинающих политиков, и на этапе отбора будет учитываться опыт кандидата в общении с людьми, насколько у него налажено системное общение с гражданами, какой у него опыт участия в избирательных кампаниях, опыт работы с медиасферой, продвижения самого себя в соцсетях, умение договариваться с региональными элитами."На отборочном этапе, благодаря этим критериям, мы сможем сделать объективный рейтинг и, опираясь на него, отобрать 150-200 кандидатов - как решит комиссия", - заключил замруководителя центрального исполкома ЕР.

https://ria.ru/20201008/medvedev-1578840776.html

https://ria.ru/20201008/medvedev-1578823766.html

https://ria.ru/20200916/vybory-1577333529.html

https://ria.ru/20200915/vybory-1577284519.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей перминов, фонд развития гражданского общества, дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, политика