https://ria.ru/20201009/okkupatsiya-1579068057.html

Алиев заявил, что Азербайджан не смирится с оккупацией Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван должен выполнить резолюции Совбеза ООН по Карабаху, по словам азербайджанского лидера, Баку не смирится с РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T16:56

2020-10-09T16:56

2020-10-09T21:44

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 9 окт – РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван должен выполнить резолюции <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">Совбеза ООН</a> по Карабаху, по словам азербайджанского лидера, Баку не смирится с оккупацией.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ольга Занкова и плевать на жителей Карабаха - земелька, вот что нужно Алиеву 48

alnoor1953 Алиев поёт с чужого голоса. Опасная песня. Ну не хочет Карабах жить "в составе Азербайджана". Пусть живёт самостоятельно. Ну нельзя же за это убивать. Или начните с Косово... 41

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Артиллерийские удары по военной колонне противника. Кадры Минобороны Азербайджана Азербайджанские военные публикуют видео артиллерийских ударов по военной колонне противника. 2020-10-09T16:56 true PT0M30S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире