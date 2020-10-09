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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201009/okkupatsiya-1579068057.html
Алиев заявил, что Азербайджан не смирится с оккупацией Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван должен выполнить резолюции Совбеза ООН по Карабаху, по словам азербайджанского лидера, Баку не смирится с РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T16:56
2020-10-09T21:44
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 9 окт – РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван должен выполнить резолюции <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">Совбеза ООН</a> по Карабаху, по словам азербайджанского лидера, Баку не смирится с оккупацией.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
и плевать на жителей Карабаха - земелька, вот что нужно Алиеву
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Алиев поёт с чужого голоса. Опасная песня. Ну не хочет Карабах жить "в составе Азербайджана". Пусть живёт самостоятельно. Ну нельзя же за это убивать. Или начните с Косово...
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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Артиллерийские удары по военной колонне противника. Кадры Минобороны Азербайджана
Азербайджанские военные публикуют видео артиллерийских ударов по военной колонне противника.
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обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Алиев заявил, что Азербайджан не смирится с оккупацией Карабаха

16:56 09.10.2020 (обновлено: 21:44 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДым от пожаров вследствие артиллерийских ударов по Степанакерту
Дым от пожаров вследствие артиллерийских ударов по Степанакерту - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости
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БАКУ, 9 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван должен выполнить резолюции Совбеза ООН по Карабаху, по словам азербайджанского лидера, Баку не смирится с оккупацией.

"Мы неоднократно говорили, что их (Армении – ред.) путь спасения – вывод войск. Выполните резолюции Совбеза ООН, мы не смиримся с оккупацией. Я неоднократно об этом говорил", - сказал Алиев в своем обращении к народу.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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