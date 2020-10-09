https://ria.ru/20201009/mest-muzhu-pyat-mesyatsev-mat-derzhala-novorozhdennuyu-v-shkafu-1579090693.html
Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафу
Первые пять месяцев жизни Полина провела в шкафу, где ее держала мать. Женщина заявила, что ребенок умер во время домашних родов. Девочка находилась в заточении практически без воды и еды. Сейчас малышку выхаживают врачи, а против 37-летней жительницы Карпинска возбуждено уголовное дело.
2020-10-09T18:24
2020-10-09T18:24
2020-10-09T18:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафу
Первые пять месяцев жизни Полина провела в шкафу, где ее держала мать. Женщина заявила, что ребенок умер во время домашних родов. Девочка находилась в заточении практически без воды и еды. Сейчас малышку выхаживают врачи, а против матери возбуждено уголовное дело.
2020-10-09T18:24
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PT1M19S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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видео, видео
Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафу
Первые пять месяцев жизни Полина провела в шкафу, где ее держала мать. Женщина заявила, что ребенок умер во время домашних родов. Девочка находилась в заточении практически без воды и еды. Сейчас малышку выхаживают врачи, а против 37-летней жительницы Карпинска возбуждено уголовное дело.
2020-10-09T18:24
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PT1M19S
Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафу
Первые пять месяцев жизни Полина провела в шкафу, где ее держала мать. Женщина заявила, что ребенок умер во время домашних родов. Девочка находилась в заточении практически без воды и еды. Сейчас малышку выхаживают врачи, а против 37-летней жительницы Карпинска возбуждено уголовное дело.