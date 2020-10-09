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Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафу
Первые пять месяцев жизни Полина провела в шкафу, где ее держала мать. Женщина заявила, что ребенок умер во время домашних родов. Девочка находилась в заточении практически без воды и еды. Сейчас малышку выхаживают врачи, а против 37-летней жительницы Карпинска возбуждено уголовное дело.
2020-10-09T18:24
2020-10-09T18:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафу
Первые пять месяцев жизни Полина провела в шкафу, где ее держала мать. Женщина заявила, что ребенок умер во время домашних родов. Девочка находилась в заточении практически без воды и еды. Сейчас малышку выхаживают врачи, а против матери возбуждено уголовное дело.
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РИА Новости
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видео, видео
Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафу
Первые пять месяцев жизни Полина провела в шкафу, где ее держала мать. Женщина заявила, что ребенок умер во время домашних родов. Девочка находилась в заточении практически без воды и еды. Сейчас малышку выхаживают врачи, а против 37-летней жительницы Карпинска возбуждено уголовное дело.
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Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафу

18:24 09.10.2020
 
Читать ria.ru в
Первые пять месяцев жизни Полина провела в шкафу, где ее держала мать. Женщина заявила, что ребенок умер во время домашних родов. Девочка находилась в заточении практически без воды и еды. Сейчас малышку выхаживают врачи, а против 37-летней жительницы Карпинска возбуждено уголовное дело.
 
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