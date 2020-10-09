Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201009/lennon-1578886472.html
Невозможный юбилей. К 80-летию Джона Леннона
Сорок лет мы живем уже без Джона Леннона, сегодня ему могло бы исполниться 80 лет, но навсегда осталось вдвое меньше. Павел Сурков, музыкальный критик,... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T08:00
2020-10-09T08:00
культура
музыка
знаменитости
звезды
шон леннон
йоко оно
пол маккартни
джон леннон
the beatles
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578898585_0:0:1966:1106_1400x0_80_0_0_d224208fc3f92aea4b1fc89d5154c6d7.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Сорок лет мы живем уже без Джона Леннона, сегодня ему могло бы исполниться 80 лет, но навсегда осталось вдвое меньше. Павел Сурков, музыкальный критик, журналист и автор пьесы о выдуманной встрече Леннона и Высоцкого "Что случилось у бассейна", рассуждает о величии Джона и о тех, без кого его успех был бы невозможен.Гитарой на жизнь не заработаешьТо, что Джону Леннону 80 лет, совершенно не укладывается ни в какую логику. Он — одна из главных рок-н-ролльных икон всего человечества, пророк (как в своем отечестве, так и во всех прочих), бунтарь, революционер. И в конце жизни даже мученик — это нечто уже совсем эфемерное, неземное, а у эфемерного не бывает земных юбилеев.Мальчик из Ливерпуля с трудной судьбой. Мать рано умерла, отца своего Джон не знал (Фред Леннон объявился, только когда сын прославился). Джона воспитывала сестра матери, тетя Мими, которая безумно любила лохматого сорванца, и он, надо сказать, хоть и доводил ее, тоже относился к ней с нежностью. Когда The Beatles уже стали звездами, Джон подарил тете металлическую табличку с ее словами, которые она ему повторяла по сто раз на дню: "Гитара — это неплохо, Джон, но с ней на жизнь не заработаешь".Глядя сегодня на творчество Леннона с высоты почти 50-летней истории рок-н-ролла, можно вполне законно удивиться: ну, в самом деле, и вокальные данные у него средние, и на гитаре играет так себе, просто бренчит — в чем тут магия? Где волшебство?Леннон — Маккартни и не толькоВолшебство Леннона было в его невероятной простоте и вместе с тем совершенной откровенности. Когда он на альбоме "Rubber Soul" спел: "Я человек из ниоткуда, сижу в стране нигде, думаю о неважнецких планах, не нужных никому", это воспринималось как исповедь, да и ею было.Ему всегда был нужен рядом с собой некий "второй" — тот, с кем можно вести творческий диалог, общаться, спорить, но вместе с тем быть в едином творческом процессе. В ранней юности таким был его друг Стюарт Сатклифф, великолепный художник, которого Леннон даже затащил в первый состав The Beatles. Однако Стюарт рано ушел из жизни, и место творческого партнера и друга на долгие годы занял Пол Маккартни. А потом уже появилась Йоко.Хоть большинство песен The Beatles и подписывались совместно "Леннон — Маккартни", поклонники довольно быстро стали понимать, кто именно из авторов стоит за той или иной композицией. Ленноновские вещи всегда были полны поэтических каламбуров (не зря он так любил творчество Кэрролла и Эдварда Лира), разнообразных абстракций и творческих фантазий.Леннон первым из всех битлов решился на творческие эксперименты, играл в кино, выпустил две книги рассказов (абсурдных, с собственными невероятно смешными иллюстрациями). Ну а потом в его жизни появилась Йоко Оно — и мы увидели совсем нового Леннона.Йоко ОноАвангардная художница и женщина невероятной, можно даже сказать, инфернальной притягательности, она раз и навсегда завладела сердцем Леннона. О ней будут ходить разнообразные слухи, что это именно она развалила группу, что она поссорила Джона и Пола. На самом деле все было проще: Леннон просто становился старше и хотел иных отношений. Творческих, человеческих — но иных. И Йоко ему эти отношения предоставила с лихвой.Вместе с ней они начинают усиленно бороться за мир, участвуют в митингах, записывают целую кучу авангардных пластинок (слушать которые, признаемся честно, совершенно невозможно) и в конце концов переезжают в Америку — откуда Джон уже никогда не вернется. Там он обретает новый дом и наконец-то становится по-настоящему счастлив.Впрочем, старый друг Маккартни еще раз поучаствует в его судьбе: когда в середине 70-х в отношениях Йоко и Джона произойдет разлад, случайная встреча с Полом решит очень многое. Давние приятели напьются до безумия и даже запишут вместе несколько песен (они войдут в знаменитый бутлег "A Toot and a Snore"), а потом Маккартни возьмется за примирение распавшейся пары и позвонит Йоко в Нью-Йорк. Та скажет: "Просто передай трубку Джону" — в результате Леннон возьмет обратный билет и вернется к Йоко, чтобы больше не расставаться с ней ни на миг.Она подарит ему сына Шона, который по счастливой случайности родится в один день с отцом. Джон так любил малыша, что на пять лет вообще исчез с музыкального небосклона: просто занимался домом и сыном, стал заботливым сумасшедшим отцом. Маккартни периодически заглядывал в гости, они даже поговаривали о возможном возрождении The Beatles, но…В 1980 году Джон и Йоко неожиданно для всех выпустили новый альбом — "Double Fantasy", на котором несколько очень достойных песен. Джон снова начал сочинять и записываться, отпраздновал 40-летие, но выстрелы маньяка Марка Чепмена раз и навсегда прервали течение этой волшебной музыкальной сказки. С этого момента Джон Леннон уходит в вечность и окончательно становится легендой.Леннон жил, Леннон жив, Леннон будет житьДа, они еще раз "объединятся" с The Beatles — когда Йоко передаст Полу черновики песен Джона и трое оставшихся битлов совместно их доработают. До сих пор выходят все новые и новые сборники песен Леннона, в том числе и разнообразные архивные записи, которые возвращают Джона на вершины хит-парадов. Его сыновья Шон и Джулиан — весьма неплохие музыканты, особенно Шон, который унаследовал не только мелодический дар отца, но и предприимчивость матери и стал очень мощным музыкальным продюсером.Но легенда о Джоне с нами и по сей день. И его 80-летие — повод вспоминать и мечтать. Вот и сегодня выходит очередной сборник ленноновских хитов. Издают новые книги о нем.Все это говорит нам об одном: лохматый мальчишка из Ливерпуля, который когда-то был абсолютно уверен в том, что покорит своими песнями весь мир, добился всего того, чего хотел. Он — музыкант номер один. Он — не просто главный рок-н-ролльщик. Он сам и есть — музыка ХХ века. Он — Джон Леннон, и этим все сказано. Восемьдесят лет? Ну что это за цифра, в самом деле! У легенд не бывает возраста.
https://ria.ru/20200116/1563461339.html
нью-йорк (город)
ливерпуль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578898585_0:0:1966:1476_1400x0_80_0_0_03f151568db7cce373e3a1c05e90e7b0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, знаменитости, звезды, шон леннон, йоко оно, пол маккартни, джон леннон, the beatles, нью-йорк (город), ливерпуль

Невозможный юбилей. К 80-летию Джона Леннона

08:00 09.10.2020
 
© AP PhotoДжон Леннон
Джон Леннон - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Сорок лет мы живем уже без Джона Леннона, сегодня ему могло бы исполниться 80 лет, но навсегда осталось вдвое меньше. Павел Сурков, музыкальный критик, журналист и автор пьесы о выдуманной встрече Леннона и Высоцкого "Что случилось у бассейна", рассуждает о величии Джона и о тех, без кого его успех был бы невозможен.

Гитарой на жизнь не заработаешь

То, что Джону Леннону 80 лет, совершенно не укладывается ни в какую логику. Он — одна из главных рок-н-ролльных икон всего человечества, пророк (как в своем отечестве, так и во всех прочих), бунтарь, революционер. И в конце жизни даже мученик — это нечто уже совсем эфемерное, неземное, а у эфемерного не бывает земных юбилеев.
Мальчик из Ливерпуля с трудной судьбой. Мать рано умерла, отца своего Джон не знал (Фред Леннон объявился, только когда сын прославился). Джона воспитывала сестра матери, тетя Мими, которая безумно любила лохматого сорванца, и он, надо сказать, хоть и доводил ее, тоже относился к ней с нежностью. Когда The Beatles уже стали звездами, Джон подарил тете металлическую табличку с ее словами, которые она ему повторяла по сто раз на дню: "Гитара — это неплохо, Джон, но с ней на жизнь не заработаешь".
© AP PhotoДжон Леннон
Джон Леннон - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AP Photo
Джон Леннон
Глядя сегодня на творчество Леннона с высоты почти 50-летней истории рок-н-ролла, можно вполне законно удивиться: ну, в самом деле, и вокальные данные у него средние, и на гитаре играет так себе, просто бренчит — в чем тут магия? Где волшебство?

Леннон — Маккартни и не только

Волшебство Леннона было в его невероятной простоте и вместе с тем совершенной откровенности. Когда он на альбоме "Rubber Soul" спел: "Я человек из ниоткуда, сижу в стране нигде, думаю о неважнецких планах, не нужных никому", это воспринималось как исповедь, да и ею было.
Ему всегда был нужен рядом с собой некий "второй" — тот, с кем можно вести творческий диалог, общаться, спорить, но вместе с тем быть в едином творческом процессе. В ранней юности таким был его друг Стюарт Сатклифф, великолепный художник, которого Леннон даже затащил в первый состав The Beatles. Однако Стюарт рано ушел из жизни, и место творческого партнера и друга на долгие годы занял Пол Маккартни. А потом уже появилась Йоко.
© AP Photo / Robert Freeman- Copyright Apple Corps LtdУчастники группы The Beatles
Участники группы The Beatles - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AP Photo / Robert Freeman- Copyright Apple Corps Ltd
Участники группы The Beatles
Хоть большинство песен The Beatles и подписывались совместно "Леннон — Маккартни", поклонники довольно быстро стали понимать, кто именно из авторов стоит за той или иной композицией. Ленноновские вещи всегда были полны поэтических каламбуров (не зря он так любил творчество Кэрролла и Эдварда Лира), разнообразных абстракций и творческих фантазий.
Леннон первым из всех битлов решился на творческие эксперименты, играл в кино, выпустил две книги рассказов (абсурдных, с собственными невероятно смешными иллюстрациями). Ну а потом в его жизни появилась Йоко Оно — и мы увидели совсем нового Леннона.

Йоко Оно

Авангардная художница и женщина невероятной, можно даже сказать, инфернальной притягательности, она раз и навсегда завладела сердцем Леннона. О ней будут ходить разнообразные слухи, что это именно она развалила группу, что она поссорила Джона и Пола. На самом деле все было проще: Леннон просто становился старше и хотел иных отношений. Творческих, человеческих — но иных. И Йоко ему эти отношения предоставила с лихвой.
© AP Photo / Bob DearДжон Леннон с женой Йоко Оно во время интервью в Лондоне, 9 февраля 1970
Джон Леннон с женой Йоко Оно во время интервью в Лондоне, 9 февраля 1970 - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AP Photo / Bob Dear
Джон Леннон с женой Йоко Оно во время интервью в Лондоне, 9 февраля 1970
Вместе с ней они начинают усиленно бороться за мир, участвуют в митингах, записывают целую кучу авангардных пластинок (слушать которые, признаемся честно, совершенно невозможно) и в конце концов переезжают в Америку — откуда Джон уже никогда не вернется. Там он обретает новый дом и наконец-то становится по-настоящему счастлив.
Впрочем, старый друг Маккартни еще раз поучаствует в его судьбе: когда в середине 70-х в отношениях Йоко и Джона произойдет разлад, случайная встреча с Полом решит очень многое. Давние приятели напьются до безумия и даже запишут вместе несколько песен (они войдут в знаменитый бутлег "A Toot and a Snore"), а потом Маккартни возьмется за примирение распавшейся пары и позвонит Йоко в Нью-Йорк. Та скажет: "Просто передай трубку Джону" — в результате Леннон возьмет обратный билет и вернется к Йоко, чтобы больше не расставаться с ней ни на миг.
© AP PhotoДжон Леннон и Пол Маккартни во время звукозаписи. Abbey Road Studios, Лондон. 1968 год
Джон Леннон и Пол Маккартни во время звукозаписи. Abbey Road Studios, Лондон. 1968 год - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AP Photo
Джон Леннон и Пол Маккартни во время звукозаписи. Abbey Road Studios, Лондон. 1968 год
Она подарит ему сына Шона, который по счастливой случайности родится в один день с отцом. Джон так любил малыша, что на пять лет вообще исчез с музыкального небосклона: просто занимался домом и сыном, стал заботливым сумасшедшим отцом. Маккартни периодически заглядывал в гости, они даже поговаривали о возможном возрождении The Beatles, но…
© AP PhotoБританский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель Джон Леннон и японская авангардная художница, певица и деятель искусства Йоко Оно. 1969 год
Британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель Джон Леннон и японская авангардная художница, певица и деятель искусства Йоко Оно. 1969 год - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AP Photo
Британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель Джон Леннон и японская авангардная художница, певица и деятель искусства Йоко Оно. 1969 год
В 1980 году Джон и Йоко неожиданно для всех выпустили новый альбом — "Double Fantasy", на котором несколько очень достойных песен. Джон снова начал сочинять и записываться, отпраздновал 40-летие, но выстрелы маньяка Марка Чепмена раз и навсегда прервали течение этой волшебной музыкальной сказки. С этого момента Джон Леннон уходит в вечность и окончательно становится легендой.

Леннон жил, Леннон жив, Леннон будет жить

Да, они еще раз "объединятся" с The Beatles — когда Йоко передаст Полу черновики песен Джона и трое оставшихся битлов совместно их доработают. До сих пор выходят все новые и новые сборники песен Леннона, в том числе и разнообразные архивные записи, которые возвращают Джона на вершины хит-парадов. Его сыновья Шон и Джулиан — весьма неплохие музыканты, особенно Шон, который унаследовал не только мелодический дар отца, но и предприимчивость матери и стал очень мощным музыкальным продюсером.
© AP Photo / Steve SandsДжон Леннон и его жена Йоко Оно по пути на студию звукозаписи "Хит-Файн" в Нью-Йорке. 22 августа 1980
Джон Леннон и его жена Йоко Оно по пути на студию звукозаписи Хит-Файн в Нью-Йорке. 22 августа 1980 - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AP Photo / Steve Sands
Джон Леннон и его жена Йоко Оно по пути на студию звукозаписи "Хит-Файн" в Нью-Йорке. 22 августа 1980
Но легенда о Джоне с нами и по сей день. И его 80-летие — повод вспоминать и мечтать. Вот и сегодня выходит очередной сборник ленноновских хитов. Издают новые книги о нем.
Все это говорит нам об одном: лохматый мальчишка из Ливерпуля, который когда-то был абсолютно уверен в том, что покорит своими песнями весь мир, добился всего того, чего хотел. Он — музыкант номер один. Он — не просто главный рок-н-ролльщик. Он сам и есть — музыка ХХ века. Он — Джон Леннон, и этим все сказано. Восемьдесят лет? Ну что это за цифра, в самом деле! У легенд не бывает возраста.
Музей легендарной группы Битлз в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 16.01.2020
16 января, 08:00Культура
Ол тугеза нау! Почему "Битлз" — самая популярная группа
 
КультураМузыкаЗнаменитостизвездыШон ЛеннонЙоко ОноПол МаккартниДжон ЛеннонThe BeatlesНью-Йорк (город)Ливерпуль
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:09В МИД сообщили подробности консультаций Баку и Еревана
10:01В Армении заявили о новом ракетном обстреле Степанакерта
10:00Пятидесятники и католики призвали обсудить законопроект о семье и опеке
09:57В рекомендациях по снижению бедности учтут опыт Новгородской области
09:57Глава МИД Армении приедет в Москву для участия в консультациях
09:52Армения и Азербайджан подтвердили участие в консультациях в Москве
09:52На окраине Степанакерта раздались несколько взрывов
09:52Азербайджан заявил, что Армения обстреливает три района в Карабахе
09:51В программах модернизации здравоохранения учтут вопросы транспорта
09:48Сбербанк смоделировал пики заболеваемости COVID-19 в России
09:46Обитателей моря выбрасывает на берег не только у Камчатки, заявил ученый
09:40Бронированные роботы приступили к тушению пожаров на складах под Рязанью
09:35Эксперт оценила необходимость повторной самоизоляции из-за коронавируса
09:33Фотография 1900 года испугала пользователей Сети
09:33Старших детей прятавшей младенца в шкафу женщины передадут родственникам
09:26ЦБ отозвал лицензии у двух банков
09:21Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных курсах
09:14В Минобороны Армении рассказали о ситуации в Карабахе
09:07Эксперт назвал возможные причины отказа Трампа от дебатов с Байденом
09:07В Москве 1424 пациента вылечились от коронавируса за сутки
Лента новостейМолния