https://ria.ru/20201009/lekartva-1579107839.html

Трамп намерен добиться скорейшего одобрения лекарств, которыми он лечился

Президент США Дональд Трамп заявил, что работает над тем, чтобы добиться скорейшего одобрения препарата из антител компании "Регенерон" и лекарства от компании... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T19:58

2020-10-09T19:58

2020-10-09T19:58

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

дональд трамп

здоровье - общество

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что работает над тем, чтобы добиться скорейшего одобрения препарата из антител компании "Регенерон" и лекарства от компании Eli Lilly and Co и его поставки в больницы после собственного позитивного опыта лечения этими лекарствами, его слова из радиоинтервью приводит агентство <a href="https://www.reuters.com/?edition-redirect=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reuters</a>.Трамп отметил, что мог не поправиться без лекарств, которые он получил для борьбы с коронавирусом.Трамп выписался из больницы в понедельник после трех дней госпитализации с коронавирусом. Врачи заявили в среду, что у Трампа уже нет симптомов COVID-19 и выявлены антитела, но не стали обнародовать жизненные показатели президента, как делали это раньше во время его лечения. Лечащий врач Трампа заявил, что президент может вернуться к публичным мероприятиям уже 10 октября.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире