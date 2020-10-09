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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/lekartva-1579107839.html
Трамп намерен добиться скорейшего одобрения лекарств, которыми он лечился
Президент США Дональд Трамп заявил, что работает над тем, чтобы добиться скорейшего одобрения препарата из антител компании "Регенерон" и лекарства от компании... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T19:58
2020-10-09T19:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
здоровье - общество
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что работает над тем, чтобы добиться скорейшего одобрения препарата из антител компании "Регенерон" и лекарства от компании Eli Lilly and Co и его поставки в больницы после собственного позитивного опыта лечения этими лекарствами, его слова из радиоинтервью приводит агентство <a href="https://www.reuters.com/?edition-redirect=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reuters</a>.Трамп отметил, что мог не поправиться без лекарств, которые он получил для борьбы с коронавирусом.Трамп выписался из больницы в понедельник после трех дней госпитализации с коронавирусом. Врачи заявили в среду, что у Трампа уже нет симптомов COVID-19 и выявлены антитела, но не стали обнародовать жизненные показатели президента, как делали это раньше во время его лечения. Лечащий врач Трампа заявил, что президент может вернуться к публичным мероприятиям уже 10 октября.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
6
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коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире

Трамп намерен добиться скорейшего одобрения лекарств, которыми он лечился

19:58 09.10.2020
 
© REUTERS / Erin ScottПрезидент США Дональд Трамп снимает защитную маску на балконе Белого дома после возвращения из национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида
Президент США Дональд Трамп снимает защитную маску на балконе Белого дома после возвращения из национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© REUTERS / Erin Scott
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ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что работает над тем, чтобы добиться скорейшего одобрения препарата из антител компании "Регенерон" и лекарства от компании Eli Lilly and Co и его поставки в больницы после собственного позитивного опыта лечения этими лекарствами, его слова из радиоинтервью приводит агентство Reuters.
Трамп отметил, что мог не поправиться без лекарств, которые он получил для борьбы с коронавирусом.
Трамп выписался из больницы в понедельник после трех дней госпитализации с коронавирусом. Врачи заявили в среду, что у Трампа уже нет симптомов COVID-19 и выявлены антитела, но не стали обнародовать жизненные показатели президента, как делали это раньше во время его лечения. Лечащий врач Трампа заявил, что президент может вернуться к публичным мероприятиям уже 10 октября.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
 
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