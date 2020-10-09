https://ria.ru/20201009/kuznetsova-1578963378.html

Кузнецова рассказала о младенце, которого полгода прятали в шкафу

Опека над старшими детьми жительницы свердловского города Карпинск, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу, оформлена на их бабушку, сообщила... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:12

2020-10-09T10:12

2020-10-09T14:14

анна кузнецова

москва

карпинск

екатеринбург

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Опека над старшими детьми жительницы свердловского города <a href="http://ria.ru/location_Karpinsk/" target="_blank" data-auto="true">Карпинск</a>, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу, оформлена на их бабушку, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>, которая планирует обращаться в прокуратуру с просьбой проверки.Младенца, который лежал в шкафу, нашли подруги его матери, которые пришли к ней в гости, они забрали девочку и сообщили о произошедшем в полицию. По данным областного минздрава, шестимесячный ребенок находится в тяжелом состоянии, его готовятся доставить в детскую больницу в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a>. Полиция возбудила уголовное дело. Как сообщали агентству в пресс-службе областного главка МВД, женщина также воспитывает еще мальчика 13 лет и 3-летнюю девочку, семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало."Я поговорила с коллегой в регионе, предложила перевести девочку в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, но пока необходимо комплексное медицинское обследование, чтобы оценить ее состояние здоровья. А мы готовим обращение в прокуратуру в том числе с целью проверки деятельности/бездеятельности органов системы профилактики в этом конкретном случае", - написала Кузнецова в <a href="https://www.facebook.com/ombudswoman" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>."Каждый раз не можешь поверить, что такое возможно. Не можешь и не хочешь верить. Около полугода новорождённая девочка прожила в шкафу. Выжила чудом. Сейчас малышку переводят из местной больницы в областную. В отношении матери возбуждены уголовные дела, на двоих старших ее детей оформлена опека на бабушку, старшему ребёнку оказывается помощь специалистов", - добавила омбудсмен.

https://ria.ru/20201009/rebenok-1578957963.html

https://ria.ru/20201004/mladenets-1578181316.html

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москва

карпинск

екатеринбург

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Кадры пятимесячной девочки, которую с рождения держали в шкафу Это пятимесячная Полина из Карпинска, которую 37-летняя мама сразу после домашних родов в конце апреля отправила жить, а вернее умирать, в шкаф. Спас сестренку 13-летний брат, который ее периодически подкармливал. А нашли малышку с гипотрофией третьей степени и множеством других заболеваний подруги Юлии: судя по всему, во время застолья та проговорилась, что девочка не умерла во время родов, как она рассказывала, а осталась жива. Изоляция же в шкафу стала своеобразной местью бросившему Юлию супругу. Если женщину признают вменяемой, она может сесть на семь лет за истязание. 2020-10-09T10:12 true PT0M50S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, москва, карпинск, екатеринбург, происшествия