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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201009/kurs-1579006556.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился почти на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 98,27 копейки - до 90,7163 рубля, курс доллара - на 88,73 копейки, до... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:10
2020-10-09T13:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 98,27 копейки - до 90,7163 рубля, курс доллара - на 88,73 копейки, до 77,0284 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 93 копейки, составив 83,188 рубля.
https://ria.ru/20200928/dollar-1577863007.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился почти на рубль

13:10 09.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 98,27 копейки - до 90,7163 рубля, курс доллара - на 88,73 копейки, до 77,0284 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 93 копейки, составив 83,188 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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