Спекуляции и мифы вокруг битвы на Куликовом поле обсудили в Москве
© РИА Новости / Нина ЗотинаУчастники пресс-конференции на тему: "Куликовская битва и новые медиа: когда история начинает говорить"
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Мифы и спекуляции вокруг Куликовской битвы, а также выход первого исторического подкаста о сражении обсудили эксперты на пресс-конференции "Куликовская битва и новые медиа: когда история начинает говорить" в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Мы знаем, что прошло 640 лет с момента битвы у слияния Дона и Непрядвы, но споры до сих пор не утихают. Вызывают вопросы и само место проведения битвы, и количество войск, которые участвовали в этом противостоянии, и количество потерь, и даже порой полярные оценки тех последствий, которые эта битва имела для судеб нашей страны и судеб всей Европы. Проект, о котором мы сегодня говорим, как мне кажется, дает очень верные, объективные, и что очень важно – научно обоснованные и аргументированные ответы на большинство из этих вопросов", – прокомментировал выход подкаста член правления фонда "История Отечества", заместитель генерального директора Государственного музея Востока Илья Зайцев.
Эксперты рассказали, что познакомившись с проектом, можно узнать была ли на самом деле битва Челубея и Пересвета. И это не все мифы, которые журналистам помогли развенчать сотрудники музея.
18 сентября, 11:01Куликово поле: вопросы и ответыМифы Куликова поля. Поединок Пересвета, место битвы и генуэзские наёмникиПравда ли, что Дмитрий Донской переодевался в доспехи рядового воина? Бился ли монах Пересвет с татарином Челубеем? И нанимал ли Мамай генуэзских арбалетчиков, чтобы расстрелять русское войско? Разбираем давние и современные мифы вокруг Куликовской битвы: могла ли она на самом деле проходить в Москве, рядом с нынешним Китай-городом?
"Данные, которые можно найти о Куликовской битве, если просто вбить "Куликовская битва в поисковой строке, очень противоречат друг другу и заниматься перепроверкой – это очень кропотливая работа. Поэтому эксперты заповедника очень помогали нам (журналистам – прим. ред,), чтобы расставить все точки над "и", из деталей собрать реальную цельную картину", – отметила заместитель руководителя Центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Наталья Шашина.
По ее словам, исторический подкаст – один из самых интересных, удобных и полезных жанров для пользователей, потому что этот формат дает возможность рассказать длинную, насыщенную деталями историю в понятной, доступной и частично развлекательной форме.
"Важно находить какие-то формы, которые бы могли привлечь внимание. Мы стояли перед выбором, проводя этот юбилейный год: заниматься организацией выставок или направить усилия на интернет-пространство, тем самым расширив свою аудиторию. Мы поняли, что сегодня – это одно из самых важнейших направлений любого учреждения культуры, тем более для музея, хранящего не только артефакты, но и свидетельства важных событий истории", – рассказал директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.
На пресс-конференции также отметили, что подкаст уже нашел своего зрителя, об этом говорит количество просмотров.
"Куликовская битва – это наша национальная история, и в этом очень интересно разбираться. Чаще всего все псевдонаучные теории основаны на одной и той же "песне", что археологи ничего не находят на Куликовом поле", – объяснил ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.
Эксперты в прямом эфире пресс-конференции не только пригласили зрителей ознакомиться с артефактами битвы в музее-заповеднике, но и показали новые находки с поля сражения.
"У нас работает комплексная большая экспедиция, которая ежегодно занимается поисковыми работами на поле сражения. Для нас это очень важное направление археологических раскопок. В этом году велись работы на водоразделе рек Нижний Дубик и Курцеи, там где начиналось преследование бегущих ордынцев", – заявил заместитель директора по научной работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле", археолог Андрей Наумов.
Ученый пояснил, что именно в местах активного бегства происходит выпадение вещей в грунт. Среди новых находок Наумов выделил плоскую ременную накладку предположительно с богатого воинского пояса; наконечник стрелы, найденный в районе деревни "Хворостянка"; небольшой фрагмент двухстворчатого креста – очень статусной вещи времен Средневековья, которую носили князья поверх доспехов; проушину небольшого воинского топора.
Эксперты отметили, что все артефакты четко укладываются в категории вещей, которые ранее уже обнаружили археологи. Новая серия находок говорит о том, что ученые на правильном пути.
Пресс-конференция в МИА "Россия сегодня" была приурочена 670-летию со дня рождения Дмитрия Донского, который отмечают 12 октября.
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"Железная ременная накладка, найденная во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
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Железная ременная накладка, найденная во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле" Наконечник стрелы, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
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Наконечник стрелы, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"Фрагмент креста-энконлпиона, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
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Фрагмент креста-энконлпиона, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"Раскопки в районе деревни Хворостянка Куркинского района Тульской области
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Раскопки в районе деревни Хворостянка Куркинского района Тульской области
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
1 из 4
Железная ременная накладка, найденная во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
2 из 4
Наконечник стрелы, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
3 из 4
Фрагмент креста-энконлпиона, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
4 из 4
Раскопки в районе деревни Хворостянка Куркинского района Тульской области
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"