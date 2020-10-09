https://ria.ru/20201009/kulikovo-pole-1578908997.html

Спекуляции и мифы вокруг битвы на Куликовом поле обсудили в Москве

Мифы и спекуляции вокруг Куликовской битвы, а также выход первого исторического подкаста о сражении обсудили эксперты на пресс-конференции "Куликовская битва и... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T09:00

2020-10-09T09:00

2020-10-09T09:00

социальный навигатор

"куликово поле"

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578809805_67:311:3073:2002_1400x0_80_0_0_716380754882ca605c1a73abcecff67c.jpg

<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. </strong>Мифы и спекуляции вокруг Куликовской битвы, а также выход первого исторического подкаста о сражении обсудили эксперты на пресс-конференции <a href="https://sn.ria.ru/20201008/kulikovo-pole-1578809675.html" target="_blank">"Куликовская битва и новые медиа: когда история начинает говорить"</a> в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"."Мы знаем, что прошло 640 лет с момента битвы у слияния Дона и Непрядвы, но споры до сих пор не утихают. Вызывают вопросы и само место проведения битвы, и количество войск, которые участвовали в этом противостоянии, и количество потерь, и даже порой полярные оценки тех последствий, которые эта битва имела для судеб нашей страны и судеб всей Европы. Проект, о котором мы сегодня говорим, как мне кажется, дает очень верные, объективные, и что очень важно – научно обоснованные и аргументированные ответы на большинство из этих вопросов", – прокомментировал выход подкаста член правления фонда "История Отечества", заместитель генерального директора Государственного музея Востока Илья Зайцев.Эксперты рассказали, что познакомившись с проектом, можно узнать была ли на самом деле битва Челубея и Пересвета. И это не все мифы, которые журналистам помогли развенчать сотрудники музея."Данные, которые можно найти о Куликовской битве, если просто вбить "Куликовская битва в поисковой строке, очень противоречат друг другу и заниматься перепроверкой – это очень кропотливая работа. Поэтому эксперты заповедника очень помогали нам (журналистам – прим. ред,), чтобы расставить все точки над "и", из деталей собрать реальную цельную картину", – отметила заместитель руководителя Центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Наталья Шашина.По ее словам, исторический подкаст – один из самых интересных, удобных и полезных жанров для пользователей, потому что этот формат дает возможность рассказать длинную, насыщенную деталями историю в понятной, доступной и частично развлекательной форме."Важно находить какие-то формы, которые бы могли привлечь внимание. Мы стояли перед выбором, проводя этот юбилейный год: заниматься организацией выставок или направить усилия на интернет-пространство, тем самым расширив свою аудиторию. Мы поняли, что сегодня – это одно из самых важнейших направлений любого учреждения культуры, тем более для музея, хранящего не только артефакты, но и свидетельства важных событий истории", – рассказал директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.На пресс-конференции также отметили, что подкаст уже нашел своего зрителя, об этом говорит количество просмотров."Куликовская битва – это наша национальная история, и в этом очень интересно разбираться. Чаще всего все псевдонаучные теории основаны на одной и той же "песне", что археологи ничего не находят на Куликовом поле", – объяснил ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.Эксперты в прямом эфире пресс-конференции не только пригласили зрителей ознакомиться с артефактами битвы в музее-заповеднике, но и показали новые находки с поля сражения."У нас работает комплексная большая экспедиция, которая ежегодно занимается поисковыми работами на поле сражения. Для нас это очень важное направление археологических раскопок. В этом году велись работы на водоразделе рек Нижний Дубик и Курцеи, там где начиналось преследование бегущих ордынцев", – заявил заместитель директора по научной работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле", археолог Андрей Наумов.Ученый пояснил, что именно в местах активного бегства происходит выпадение вещей в грунт. Среди новых находок Наумов выделил плоскую ременную накладку предположительно с богатого воинского пояса; наконечник стрелы, найденный в районе деревни "Хворостянка"; небольшой фрагмент двухстворчатого креста – очень статусной вещи времен Средневековья, которую носили князья поверх доспехов; проушину небольшого воинского топора.Эксперты отметили, что все артефакты четко укладываются в категории вещей, которые ранее уже обнаружили археологи. Новая серия находок говорит о том, что ученые на правильном пути.Пресс-конференция в МИА "Россия сегодня" была приурочена 670-летию со дня рождения Дмитрия Донского, который отмечают 12 октября.

https://ria.ru/20200918/peresvet-1577427467.html

https://ria.ru/20201008/raskopki-1578841747.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Куликовская битва и новые медиа: когда история начинает говорить Куликовская битва и новые медиа: когда история начинает говорить 2020-10-09T09:00 true PT71M41S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, "куликово поле", общество