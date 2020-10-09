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https://ria.ru/20201009/kulikovo-pole-1578908997.html
Спекуляции и мифы вокруг битвы на Куликовом поле обсудили в Москве
Мифы и спекуляции вокруг Куликовской битвы, а также выход первого исторического подкаста о сражении обсудили эксперты на пресс-конференции "Куликовская битва и... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T09:00
2020-10-09T09:00
социальный навигатор
"куликово поле"
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. </strong>Мифы и спекуляции вокруг Куликовской битвы, а также выход первого исторического подкаста о сражении обсудили эксперты на пресс-конференции <a href="https://sn.ria.ru/20201008/kulikovo-pole-1578809675.html" target="_blank">"Куликовская битва и новые медиа: когда история начинает говорить"</a> в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"."Мы знаем, что прошло 640 лет с момента битвы у слияния Дона и Непрядвы, но споры до сих пор не утихают. Вызывают вопросы и само место проведения битвы, и количество войск, которые участвовали в этом противостоянии, и количество потерь, и даже порой полярные оценки тех последствий, которые эта битва имела для судеб нашей страны и судеб всей Европы. Проект, о котором мы сегодня говорим, как мне кажется, дает очень верные, объективные, и что очень важно – научно обоснованные и аргументированные ответы на большинство из этих вопросов", – прокомментировал выход подкаста член правления фонда "История Отечества", заместитель генерального директора Государственного музея Востока Илья Зайцев.Эксперты рассказали, что познакомившись с проектом, можно узнать была ли на самом деле битва Челубея и Пересвета. И это не все мифы, которые журналистам помогли развенчать сотрудники музея."Данные, которые можно найти о Куликовской битве, если просто вбить "Куликовская битва в поисковой строке, очень противоречат друг другу и заниматься перепроверкой – это очень кропотливая работа. Поэтому эксперты заповедника очень помогали нам (журналистам – прим. ред,), чтобы расставить все точки над "и", из деталей собрать реальную цельную картину", – отметила заместитель руководителя Центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Наталья Шашина.По ее словам, исторический подкаст – один из самых интересных, удобных и полезных жанров для пользователей, потому что этот формат дает возможность рассказать длинную, насыщенную деталями историю в понятной, доступной и частично развлекательной форме."Важно находить какие-то формы, которые бы могли привлечь внимание. Мы стояли перед выбором, проводя этот юбилейный год: заниматься организацией выставок или направить усилия на интернет-пространство, тем самым расширив свою аудиторию. Мы поняли, что сегодня – это одно из самых важнейших направлений любого учреждения культуры, тем более для музея, хранящего не только артефакты, но и свидетельства важных событий истории", – рассказал директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.На пресс-конференции также отметили, что подкаст уже нашел своего зрителя, об этом говорит количество просмотров."Куликовская битва – это наша национальная история, и в этом очень интересно разбираться. Чаще всего все псевдонаучные теории основаны на одной и той же "песне", что археологи ничего не находят на Куликовом поле", – объяснил ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.Эксперты в прямом эфире пресс-конференции не только пригласили зрителей ознакомиться с артефактами битвы в музее-заповеднике, но и показали новые находки с поля сражения."У нас работает комплексная большая экспедиция, которая ежегодно занимается поисковыми работами на поле сражения. Для нас это очень важное направление археологических раскопок. В этом году велись работы на водоразделе рек Нижний Дубик и Курцеи, там где начиналось преследование бегущих ордынцев", – заявил заместитель директора по научной работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле", археолог Андрей Наумов.Ученый пояснил, что именно в местах активного бегства происходит выпадение вещей в грунт. Среди новых находок Наумов выделил плоскую ременную накладку предположительно с богатого воинского пояса; наконечник стрелы, найденный в районе деревни "Хворостянка"; небольшой фрагмент двухстворчатого креста – очень статусной вещи времен Средневековья, которую носили князья поверх доспехов; проушину небольшого воинского топора.Эксперты отметили, что все артефакты четко укладываются в категории вещей, которые ранее уже обнаружили археологи. Новая серия находок говорит о том, что ученые на правильном пути.Пресс-конференция в МИА "Россия сегодня" была приурочена 670-летию со дня рождения Дмитрия Донского, который отмечают 12 октября.
https://ria.ru/20200918/peresvet-1577427467.html
https://ria.ru/20201008/raskopki-1578841747.html
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РИА Новости
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Куликовская битва и новые медиа: когда история начинает говорить
Куликовская битва и новые медиа: когда история начинает говорить
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социальный навигатор, "куликово поле", общество

Спекуляции и мифы вокруг битвы на Куликовом поле обсудили в Москве

09:00 09.10.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаУчастники пресс-конференции на тему: "Куликовская битва и новые медиа: когда история начинает говорить"
Участники пресс-конференции на тему: Куликовская битва и новые медиа: когда история начинает говорить - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Мифы и спекуляции вокруг Куликовской битвы, а также выход первого исторического подкаста о сражении обсудили эксперты на пресс-конференции "Куликовская битва и новые медиа: когда история начинает говорить" в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Мы знаем, что прошло 640 лет с момента битвы у слияния Дона и Непрядвы, но споры до сих пор не утихают. Вызывают вопросы и само место проведения битвы, и количество войск, которые участвовали в этом противостоянии, и количество потерь, и даже порой полярные оценки тех последствий, которые эта битва имела для судеб нашей страны и судеб всей Европы. Проект, о котором мы сегодня говорим, как мне кажется, дает очень верные, объективные, и что очень важно – научно обоснованные и аргументированные ответы на большинство из этих вопросов", – прокомментировал выход подкаста член правления фонда "История Отечества", заместитель генерального директора Государственного музея Востока Илья Зайцев.
Эксперты рассказали, что познакомившись с проектом, можно узнать была ли на самом деле битва Челубея и Пересвета. И это не все мифы, которые журналистам помогли развенчать сотрудники музея.
Мифы Куликова поля. Поединок Пересвета, место битвы и генуэзские наёмники - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 11:01Куликово поле: вопросы и ответы
Мифы Куликова поля. Поединок Пересвета, место битвы и генуэзские наёмникиПравда ли, что Дмитрий Донской переодевался в доспехи рядового воина? Бился ли монах Пересвет с татарином Челубеем? И нанимал ли Мамай генуэзских арбалетчиков, чтобы расстрелять русское войско? Разбираем давние и современные мифы вокруг Куликовской битвы: могла ли она на самом деле проходить в Москве, рядом с нынешним Китай-городом?
"Данные, которые можно найти о Куликовской битве, если просто вбить "Куликовская битва в поисковой строке, очень противоречат друг другу и заниматься перепроверкой – это очень кропотливая работа. Поэтому эксперты заповедника очень помогали нам (журналистам – прим. ред,), чтобы расставить все точки над "и", из деталей собрать реальную цельную картину", – отметила заместитель руководителя Центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Наталья Шашина.
По ее словам, исторический подкаст – один из самых интересных, удобных и полезных жанров для пользователей, потому что этот формат дает возможность рассказать длинную, насыщенную деталями историю в понятной, доступной и частично развлекательной форме.
"Важно находить какие-то формы, которые бы могли привлечь внимание. Мы стояли перед выбором, проводя этот юбилейный год: заниматься организацией выставок или направить усилия на интернет-пространство, тем самым расширив свою аудиторию. Мы поняли, что сегодня – это одно из самых важнейших направлений любого учреждения культуры, тем более для музея, хранящего не только артефакты, но и свидетельства важных событий истории", – рассказал директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.
На пресс-конференции также отметили, что подкаст уже нашел своего зрителя, об этом говорит количество просмотров.
"Куликовская битва – это наша национальная история, и в этом очень интересно разбираться. Чаще всего все псевдонаучные теории основаны на одной и той же "песне", что археологи ничего не находят на Куликовом поле", – объяснил ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.
Эксперты в прямом эфире пресс-конференции не только пригласили зрителей ознакомиться с артефактами битвы в музее-заповеднике, но и показали новые находки с поля сражения.
Фрагмент креста-энконлпиона, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 15:59Культура
Музей "Куликово поле" пополнится экспонатами из археологических раскопок
"У нас работает комплексная большая экспедиция, которая ежегодно занимается поисковыми работами на поле сражения. Для нас это очень важное направление археологических раскопок. В этом году велись работы на водоразделе рек Нижний Дубик и Курцеи, там где начиналось преследование бегущих ордынцев", – заявил заместитель директора по научной работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле", археолог Андрей Наумов.
Ученый пояснил, что именно в местах активного бегства происходит выпадение вещей в грунт. Среди новых находок Наумов выделил плоскую ременную накладку предположительно с богатого воинского пояса; наконечник стрелы, найденный в районе деревни "Хворостянка"; небольшой фрагмент двухстворчатого креста – очень статусной вещи времен Средневековья, которую носили князья поверх доспехов; проушину небольшого воинского топора.
Эксперты отметили, что все артефакты четко укладываются в категории вещей, которые ранее уже обнаружили археологи. Новая серия находок говорит о том, что ученые на правильном пути.
Пресс-конференция в МИА "Россия сегодня" была приурочена 670-летию со дня рождения Дмитрия Донского, который отмечают 12 октября.
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"Железная ременная накладка, найденная во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
Железная ременная накладка, найденная во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
1 из 4
Железная ременная накладка, найденная во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле" Наконечник стрелы, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
Наконечник стрелы, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
2 из 4
Наконечник стрелы, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"Фрагмент креста-энконлпиона, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
Фрагмент креста-энконлпиона, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
3 из 4
Фрагмент креста-энконлпиона, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"Раскопки в районе деревни Хворостянка Куркинского района Тульской области
Раскопки в районе деревни Хворостянка Куркинского района Тульской области
4 из 4
Раскопки в районе деревни Хворостянка Куркинского района Тульской области
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
1 из 4
Железная ременная накладка, найденная во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
2 из 4
Наконечник стрелы, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
3 из 4
Фрагмент креста-энконлпиона, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
4 из 4
Раскопки в районе деревни Хворостянка Куркинского района Тульской области
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
 
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Социальный навигатор"Куликово поле"Общество
 
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