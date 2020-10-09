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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579097834.html
Собянин оценил ситуацию с COVID-19 по сравнению с прошлой неделей
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T18:56
2020-10-09T18:57
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a> заявил, что прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19."К сожалению, прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19. Количество вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает 3000 в день. Сегодня – 3701", - сообщил Собянин в своем личном блоге в пятницу.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201009/mutatsii-1579072309.html
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здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин оценил ситуацию с COVID-19 по сравнению с прошлой неделей

18:56 09.10.2020 (обновлено: 18:57 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМассочный режим в Москве
Массочный режим в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19.
"К сожалению, прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19. Количество вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает 3000 в день. Сегодня – 3701", - сообщил Собянин в своем личном блоге в пятницу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 17:11Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
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