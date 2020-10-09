https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579097834.html

Собянин оценил ситуацию с COVID-19 по сравнению с прошлой неделей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T18:56

2020-10-09T18:56

2020-10-09T18:57

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a> заявил, что прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19."К сожалению, прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19. Количество вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает 3000 в день. Сегодня – 3701", - сообщил Собянин в своем личном блоге в пятницу.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201009/mutatsii-1579072309.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество