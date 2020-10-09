https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579089483.html

Собянин заявил об увеличении тестирований на коронавирус в Москве

Количество тестирований на коронавирус в Москве увеличилось, большая часть болеет бессимптомно, но доля тяжелобольных не уменьшается, заявил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T18:18

2020-10-09T18:18

2020-10-09T18:38

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Количество тестирований на коронавирус в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> увеличилось, большая часть болеет бессимптомно, но доля тяжелобольных не уменьшается, заявил мэр столицы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a> в пятницу.При этом он добавил, что доля тяжелобольных, находящихся в реанимации и на ИВЛ, не уменьшается.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579045712.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество