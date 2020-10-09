https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579084423.html
Три медучреждения Приангарья перепрофилируют в "ковидные" госпитали
Еще три медучреждения в Иркутской области будут перепрофилированы в "ковидные" госпитали, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем обращении к жителям региона... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:58
2020-10-09T17:58
2020-10-09T17:58
иркутская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
игорь кобзев
здоровье - общество
иркутская область
общество
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<strong>ИРКУТСК, 9 окт – РИА Новости.</strong> Еще три медучреждения в <a href="https://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast" target="_blank">Иркутской области</a> будут перепрофилированы в "ковидные" госпитали, сообщил губернатор <a href="https://ria.ru/person_Igor_Kobzev" target="_blank">Игорь Кобзев</a> в своем обращении к жителям региона из-за ухудшения ситуации с COVID-19.Губернатор уточнил, что число заболевших в Иркутской области каждые сутки прирастает более чем на 120 человек, и призвал строго соблюдать масочный режим, без необходимости не пользоваться общественным транспортом и не посещать людные места."Не хотелось бы прибегать к жестким мерам, закрывать школы, спортивные и развлекательные заведения, рестораны. Важно понимать, что даже самые строгие запреты не помогут, если каждый из нас не проявит сознательность, не поймет, что риск в данной ситуации – далеко не благородное дело", - сказал губернатор.Он подчеркнул, что все выплаты, положенные медицинским работникам при лечении больных коронавирусной инфекцией, будут сохранены.В настоящее время в Иркутской области для лечения больных COVID-19 оборудовано 2513 коек в 31 медицинской организации. Во время первой волны в пик заболеваемости в регионе было развернуто 3384 инфекционных койки.В стационарах региона на сегодняшний день лечится 1823 человека, на амбулаторном лечении – более 2 тысяч человек. Из госпитализированных более 500 пациентов находятся на кислородной поддержке, 144 человека – в реанимации. Всего в регионе зарегистрировано 20 247 случаев заболевания COVID-19. Каждый день в регионе делается от 4,5 до 6,5 тысячи тестов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь кобзев, здоровье - общество, иркутская область, общество
ИРКУТСК, 9 окт – РИА Новости.
Еще три медучреждения в Иркутской области
будут перепрофилированы в "ковидные" госпитали, сообщил губернатор Игорь Кобзев
в своем обращении к жителям региона из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
"В ближайшее время еще три медучреждения региона будут перепрофилированы под "ковидные" госпитали. Одно из них – факультетские клиники Иркутского государственного медицинского университета. В ближайшее время дополнительные инфекционные койки будут развернуты также на базе кожно-венерологического диспансера в Ангарске и медсанчасти аэропорта в Иркутске", - сообщил Кобзев в обращении, размещенном в его аккаунте в Instagram.
Губернатор уточнил, что число заболевших в Иркутской области каждые сутки прирастает более чем на 120 человек, и призвал строго соблюдать масочный режим, без необходимости не пользоваться общественным транспортом и не посещать людные места.
"Не хотелось бы прибегать к жестким мерам, закрывать школы, спортивные и развлекательные заведения, рестораны. Важно понимать, что даже самые строгие запреты не помогут, если каждый из нас не проявит сознательность, не поймет, что риск в данной ситуации – далеко не благородное дело", - сказал губернатор.
Он подчеркнул, что все выплаты, положенные медицинским работникам при лечении больных коронавирусной инфекцией, будут сохранены.
В настоящее время в Иркутской области для лечения больных COVID-19 оборудовано 2513 коек в 31 медицинской организации. Во время первой волны в пик заболеваемости в регионе было развернуто 3384 инфекционных койки.
В стационарах региона на сегодняшний день лечится 1823 человека, на амбулаторном лечении – более 2 тысяч человек. Из госпитализированных более 500 пациентов находятся на кислородной поддержке, 144 человека – в реанимации. Всего в регионе зарегистрировано 20 247 случаев заболевания COVID-19. Каждый день в регионе делается от 4,5 до 6,5 тысячи тестов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.