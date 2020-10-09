https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579052788.html

В Общественной палате заявили о новой волне фейков о коронавирусе

В Общественной палате РФ фиксируют новую волну фейкньюз о коронавирусе, фейки появились в Краснодарском и Ставропольском краях, Чеченской республике, сообщила... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:52

2020-10-09T15:52

2020-10-09T15:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

краснодарский край

ставропольский край

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> В Общественной палате РФ фиксируют новую волну фейкньюз о <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусе</a>, фейки появились в Краснодарском и Ставропольском краях, Чеченской республике, сообщила РИА Новости член ОП РФ, директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина."В последние дни мы наблюдаем распространение целого ряда фейков о коронавирусе и ограничительных мерах в отдельных регионах страны. Такие фейки появились и в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a>, <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольском крае</a>, Чеченской республике. Уверена, что их количество будет только расти. Волонтеры национального центра вновь начали вести мониторинг недостоверной информации", - рассказала Мизулина.В качестве примеров распространенных фейков общественница привела сообщения о том, что в Краснодарском крае якобы вводят карантин и возвращают режим пропусков, а в Ставропольском - организовывают рейды по магазинам.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

краснодарский край

ставропольский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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