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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579052788.html
В Общественной палате заявили о новой волне фейков о коронавирусе
В Общественной палате РФ фиксируют новую волну фейкньюз о коронавирусе, фейки появились в Краснодарском и Ставропольском краях, Чеченской республике, сообщила... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:52
2020-10-09T15:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
краснодарский край
ставропольский край
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> В Общественной палате РФ фиксируют новую волну фейкньюз о <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусе</a>, фейки появились в Краснодарском и Ставропольском краях, Чеченской республике, сообщила РИА Новости член ОП РФ, директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина."В последние дни мы наблюдаем распространение целого ряда фейков о коронавирусе и ограничительных мерах в отдельных регионах страны. Такие фейки появились и в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a>, <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольском крае</a>, Чеченской республике. Уверена, что их количество будет только расти. Волонтеры национального центра вновь начали вести мониторинг недостоверной информации", - рассказала Мизулина.В качестве примеров распространенных фейков общественница привела сообщения о том, что в Краснодарском крае якобы вводят карантин и возвращают режим пропусков, а в Ставропольском - организовывают рейды по магазинам.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
краснодарский край
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, краснодарский край, ставропольский край, общество

В Общественной палате заявили о новой волне фейков о коронавирусе

15:52 09.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Общественной палате РФ фиксируют новую волну фейкньюз о коронавирусе, фейки появились в Краснодарском и Ставропольском краях, Чеченской республике, сообщила РИА Новости член ОП РФ, директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.
"В последние дни мы наблюдаем распространение целого ряда фейков о коронавирусе и ограничительных мерах в отдельных регионах страны. Такие фейки появились и в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Чеченской республике. Уверена, что их количество будет только расти. Волонтеры национального центра вновь начали вести мониторинг недостоверной информации", - рассказала Мизулина.
В качестве примеров распространенных фейков общественница привела сообщения о том, что в Краснодарском крае якобы вводят карантин и возвращают режим пропусков, а в Ставропольском - организовывают рейды по магазинам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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