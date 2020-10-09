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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579033184.html
Число случаев COVID-19 в США выросло на 56 тысяч за сутки
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки выросло более чем на 56 тысяч, скончались еще свыше 960 человек, сообщает... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:45
2020-10-09T14:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки выросло более чем на 56 тысяч, скончались еще свыше 960 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики в Соединенных Штатах выявили еще 56 191 случай заражения и 961 летальный исход среди пациентов с COVID-19.Днем ранее эти показатели составляли 50 341 и 915 соответственно.Согласно последним данным университета, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились 7 607 848 человек, скончались 212 789 пациентов с COVID-19. Излечились более трех миллионов заболевших.Во всем мире, по данным университета, зафиксировали свыше 36,5 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 25,4 миллиона человек.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

Число случаев COVID-19 в США выросло на 56 тысяч за сутки

14:45 09.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки выросло более чем на 56 тысяч, скончались еще свыше 960 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие 24 часа медики в Соединенных Штатах выявили еще 56 191 случай заражения и 961 летальный исход среди пациентов с COVID-19.
Днем ранее эти показатели составляли 50 341 и 915 соответственно.
Согласно последним данным университета, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились 7 607 848 человек, скончались 212 789 пациентов с COVID-19. Излечились более трех миллионов заболевших.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Во всем мире, по данным университета, зафиксировали свыше 36,5 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 25,4 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
 
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