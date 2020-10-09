https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579033184.html

Число случаев COVID-19 в США выросло на 56 тысяч за сутки

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки выросло более чем на 56 тысяч, скончались еще свыше 960 человек, сообщает... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:45

2020-10-09T14:45

2020-10-09T14:45

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки выросло более чем на 56 тысяч, скончались еще свыше 960 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики в Соединенных Штатах выявили еще 56 191 случай заражения и 961 летальный исход среди пациентов с COVID-19.Днем ранее эти показатели составляли 50 341 и 915 соответственно.Согласно последним данным университета, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились 7 607 848 человек, скончались 212 789 пациентов с COVID-19. Излечились более трех миллионов заболевших.Во всем мире, по данным университета, зафиксировали свыше 36,5 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 25,4 миллиона человек.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире