https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579033184.html
Число случаев COVID-19 в США выросло на 56 тысяч за сутки
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки выросло более чем на 56 тысяч, скончались еще свыше 960 человек, сообщает... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:45
2020-10-09T14:45
2020-10-09T14:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574272903_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_498fdb02fb1555ec09c67ac8b7f5c82d.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки выросло более чем на 56 тысяч, скончались еще свыше 960 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики в Соединенных Штатах выявили еще 56 191 случай заражения и 961 летальный исход среди пациентов с COVID-19.Днем ранее эти показатели составляли 50 341 и 915 соответственно.Согласно последним данным университета, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились 7 607 848 человек, скончались 212 789 пациентов с COVID-19. Излечились более трех миллионов заболевших.Во всем мире, по данным университета, зафиксировали свыше 36,5 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 25,4 миллиона человек.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574272903_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_a62700a2e05778a25123f3dfd811a20d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США
за последние сутки выросло более чем на 56 тысяч, скончались еще свыше 960 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие 24 часа медики в Соединенных Штатах выявили еще 56 191 случай заражения и 961 летальный исход среди пациентов с COVID-19.
Днем ранее эти показатели составляли 50 341 и 915 соответственно.
Согласно последним данным университета, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились 7 607 848 человек, скончались 212 789 пациентов с COVID-19. Излечились более трех миллионов заболевших.
Во всем мире, по данным университета, зафиксировали свыше 36,5 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 25,4 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.