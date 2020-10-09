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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578988138.html
Индия закрыла самый богатый храм в мире из-за коронавируса
Власти индийского штата Керала приостановили до 15 октября работу всемирно известного храма Падманабхасвами (Господа Вишну) после того, как у 12 его сотрудников РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:46
2020-10-09T12:05
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 9 окт – РИА Новости.</strong> Власти индийского штата <a href="https://ria.ru/location_Kerala" target="_blank">Керала</a> приостановили до 15 октября работу всемирно известного храма Падманабхасвами (Господа Вишну) после того, как у 12 его сотрудников был выявлен коронавирус.Храм Падманабхасвами вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый богатый в мире. В сокровищницах храма находятся золотые и серебряные изделия, драгоценные камни и другие дары, поднесённые Вишну. Стоимость сокровищ оценивается в несколько десятков миллиардов долларов.Храм Падманабхасвами открылся для верующих 26 августа, после того, как в конце марта был закрыт для посетителей. Для недопущения распространения инфекции от верующих требуется носить маски, дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию и не прикасаться к изображениям богов, стенам или любым другим поверхностям. Также храм ограничил число паломников.<a href="https://ria.ru/location_Republic_of_India" target="_blank">Индия</a> находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Согласно последним данным, общее число заболевших превысило 6,9 миллионов человек. При этом выздоровели 5,9 миллиона человек, лечение проходят около 893 тысяч человек, погибли более 106 тысяч. Министерство здравоохранения заявило, что за три недели количество выздоровевших превысило количество новых заболевших, число которые также снизилось за этот период. Однако эксперты предупреждают о возможном всплеске случаев заболевания в ряде регионов страны во время грядущих общенациональных праздников. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578981307.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, керала, индия, в мире

Индия закрыла самый богатый храм в мире из-за коронавируса

11:46 09.10.2020 (обновлено: 12:05 09.10.2020)
 
© AFP 2020 / RaveendranВоеннослужащий у храма Падманабхасвами в городе Тривандрам
Военнослужащий у храма Падманабхасвами в городе Тривандрам - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© AFP 2020 / Raveendran
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 окт – РИА Новости. Власти индийского штата Керала приостановили до 15 октября работу всемирно известного храма Падманабхасвами (Господа Вишну) после того, как у 12 его сотрудников был выявлен коронавирус.
Храм Падманабхасвами вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый богатый в мире. В сокровищницах храма находятся золотые и серебряные изделия, драгоценные камни и другие дары, поднесённые Вишну. Стоимость сокровищ оценивается в несколько десятков миллиардов долларов.

"Решение было принято после того, как у двух главных священников, восьми помощников священников и двух охранников в храме Падманабхасвами был обнаружен положительный результат на коронавирус. У всех не было симптомов", - сказал телеканалу NDTV исполнительный директор храма Падманабхасвами Ратишан.

Храм Падманабхасвами открылся для верующих 26 августа, после того, как в конце марта был закрыт для посетителей. Для недопущения распространения инфекции от верующих требуется носить маски, дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию и не прикасаться к изображениям богов, стенам или любым другим поверхностям. Также храм ограничил число паломников.
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Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Согласно последним данным, общее число заболевших превысило 6,9 миллионов человек. При этом выздоровели 5,9 миллиона человек, лечение проходят около 893 тысяч человек, погибли более 106 тысяч. Министерство здравоохранения заявило, что за три недели количество выздоровевших превысило количество новых заболевших, число которые также снизилось за этот период. Однако эксперты предупреждают о возможном всплеске случаев заболевания в ряде регионов страны во время грядущих общенациональных праздников.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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