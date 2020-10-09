https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578983431.html

Лечащихся дома от COVID-19 липчан обеспечат бесплатными лекарствами

Жители Липецкой области, которые лечатся от коронавируса дома, смогут рассчитывать на получение бесплатных лекарств, соответствующий законопроект будет внесен в РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:34

2020-10-09T11:34

2020-10-09T11:34

липецкая область

коронавирус в россии

игорь артамонов

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<strong>ЛИПЕЦК, 9 окт — РИА Новости</strong>. Жители Липецкой области, которые лечатся от коронавируса дома, смогут рассчитывать на получение бесплатных лекарств, соответствующий законопроект будет внесен в Липецкий областной Совет депутатов, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, законопроект рассмотрят на очередной сессии в конце октября.Глава администрации Липецкой области подчеркнул, что эта мера социальной поддержки начнёт действовать, как только будут внесены изменения в закон."Это серьезные деньги, мы пересмотрим статьи расходов бюджета, потому что здоровье важнее", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20201001/putilin-1578052453.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, игорь артамонов