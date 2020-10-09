Лечащихся дома от COVID-19 липчан обеспечат бесплатными лекарствами
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Жители Липецкой области, которые лечатся от коронавируса дома, смогут рассчитывать на получение бесплатных лекарств, соответствующий законопроект будет внесен в Липецкий областной Совет депутатов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, законопроект рассмотрят на очередной сессии в конце октября.
"Я поручил разработать законопроект о внесении изменений в закон Липецкой области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" в части бесплатного лекарственного обеспечения больных новой коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении", - сказал Артамонов.
Глава администрации Липецкой области подчеркнул, что эта мера социальной поддержки начнёт действовать, как только будут внесены изменения в закон.
"Это серьезные деньги, мы пересмотрим статьи расходов бюджета, потому что здоровье важнее", - сказал Артамонов.