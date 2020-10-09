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Липецкая область
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578983431.html
Лечащихся дома от COVID-19 липчан обеспечат бесплатными лекарствами
Жители Липецкой области, которые лечатся от коронавируса дома, смогут рассчитывать на получение бесплатных лекарств, соответствующий законопроект будет внесен в РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:34
2020-10-09T11:34
липецкая область
коронавирус в россии
игорь артамонов
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<strong>ЛИПЕЦК, 9 окт — РИА Новости</strong>. Жители Липецкой области, которые лечатся от коронавируса дома, смогут рассчитывать на получение бесплатных лекарств, соответствующий законопроект будет внесен в Липецкий областной Совет депутатов, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, законопроект рассмотрят на очередной сессии в конце октября.Глава администрации Липецкой области подчеркнул, что эта мера социальной поддержки начнёт действовать, как только будут внесены изменения в закон."Это серьезные деньги, мы пересмотрим статьи расходов бюджета, потому что здоровье важнее", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20201001/putilin-1578052453.html
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коронавирус в россии, игорь артамонов

Лечащихся дома от COVID-19 липчан обеспечат бесплатными лекарствами

11:34 09.10.2020
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Жители Липецкой области, которые лечатся от коронавируса дома, смогут рассчитывать на получение бесплатных лекарств, соответствующий законопроект будет внесен в Липецкий областной Совет депутатов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, законопроект рассмотрят на очередной сессии в конце октября.
"Я поручил разработать законопроект о внесении изменений в закон Липецкой области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" в части бесплатного лекарственного обеспечения больных новой коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении", - сказал Артамонов.
Глава администрации Липецкой области подчеркнул, что эта мера социальной поддержки начнёт действовать, как только будут внесены изменения в закон.
"Это серьезные деньги, мы пересмотрим статьи расходов бюджета, потому что здоровье важнее", - сказал Артамонов.
Спикер Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 14:56Липецкая область
Путилин: в реалиях пандемии нужно позаботиться о здоровье избирателей
 
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Липецкая областьКоронавирус в РоссииИгорь Артамонов
 
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