https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578969164.html
В России за сутки 7092 человека вылечились от COVID-19
За сутки в России выписаны после COVID-19 7092 человека, за все время выздоровели 1 009 421, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T10:43
2020-10-09T10:43
2020-10-09T10:43
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в России выписаны после COVID-19 7092 человека, за все время выздоровели 1 009 421, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7092 человека… За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 009 421", - говорится в сообщении.Наибольшее число выздоровевших в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 1424 и Ростовской области - 286.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
россия
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, общество