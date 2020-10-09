https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578969164.html

В России за сутки 7092 человека вылечились от COVID-19

За сутки в России выписаны после COVID-19 7092 человека, за все время выздоровели 1 009 421, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:43

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в России выписаны после COVID-19 7092 человека, за все время выздоровели 1 009 421, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7092 человека… За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 009 421", - говорится в сообщении.Наибольшее число выздоровевших в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 1424 и Ростовской области - 286.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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