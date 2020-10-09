https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578946538.html

Эксперты предупредили о риске повторного ношения одноразовых перчаток

Повторное ношение одноразовых медицинских перчаток – небезопасное решение: выворачивая ее при втором использовании, перчатка может деформироваться,... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T07:12

2020-10-09T07:12

2020-10-09T07:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Повторное ношение одноразовых медицинских перчаток – небезопасное решение: выворачивая ее при втором использовании, перчатка может деформироваться, загрязниться, истончиться, что повысит риск заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, который сначала попадёт на кожу человека, а с неё – на слизистую, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.Специалист пояснила, что убедиться в сказанном довольно просто, достаточно провести эксперимент в домашних условиях: нанести на перчатки муку или крахмал и попробовать их осторожно снять и вывернуть обратно."Благодаря этому опыту вы поймете, что, как ни старайтесь, а часть муки или крахмала все равно останется на руках, подобно микробам", - объяснила врач.Стирка одноразовых перчаток – также не лучшая идея, потому что это может деформировать их защитный слой, подчеркнула Ненастина. Медики, например, для сохранения целостности перчаток не наносят на руки крем, чтобы воспрепятстовать разрушению материала, из которого они изготовлены.В свою очередь, врач-эпидемиолог Балашихинской областной больницы Анастасия Пакулаева предупредила, что одноразовые медицинские перчатки нужно не только правильно носить, но и утилизировать, поскольку это позволит избежать инфицирования домочадцев, которые рискуют взять в руки использованные перчатки.По мнению врача, при повторном ношении одноразовых медицинских перчаток, которые в ходе эксплуатации могли деформироваться, кроме коронавируса, на коже рук домой можно принести кишечные инфекции и даже грипп. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество