https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578946538.html
Эксперты предупредили о риске повторного ношения одноразовых перчаток
Повторное ношение одноразовых медицинских перчаток – небезопасное решение: выворачивая ее при втором использовании, перчатка может деформироваться,... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T07:12
2020-10-09T07:12
2020-10-09T07:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Повторное ношение одноразовых медицинских перчаток – небезопасное решение: выворачивая ее при втором использовании, перчатка может деформироваться, загрязниться, истончиться, что повысит риск заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, который сначала попадёт на кожу человека, а с неё – на слизистую, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.Специалист пояснила, что убедиться в сказанном довольно просто, достаточно провести эксперимент в домашних условиях: нанести на перчатки муку или крахмал и попробовать их осторожно снять и вывернуть обратно."Благодаря этому опыту вы поймете, что, как ни старайтесь, а часть муки или крахмала все равно останется на руках, подобно микробам", - объяснила врач.Стирка одноразовых перчаток – также не лучшая идея, потому что это может деформировать их защитный слой, подчеркнула Ненастина. Медики, например, для сохранения целостности перчаток не наносят на руки крем, чтобы воспрепятстовать разрушению материала, из которого они изготовлены.В свою очередь, врач-эпидемиолог Балашихинской областной больницы Анастасия Пакулаева предупредила, что одноразовые медицинские перчатки нужно не только правильно носить, но и утилизировать, поскольку это позволит избежать инфицирования домочадцев, которые рискуют взять в руки использованные перчатки.По мнению врача, при повторном ношении одноразовых медицинских перчаток, которые в ходе эксплуатации могли деформироваться, кроме коронавируса, на коже рук домой можно принести кишечные инфекции и даже грипп. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
4
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.
Повторное ношение одноразовых медицинских перчаток – небезопасное решение: выворачивая ее при втором использовании, перчатка может деформироваться, загрязниться, истончиться, что повысит риск заражения коронавирусом
, который сначала попадёт на кожу человека, а с неё – на слизистую, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.
"Одноразовые резиновые перчатки не следует использовать повторно, поскольку при этом трудно избежать распространения загрязнения и занесения вирусов на участки кожи. Правильное снятие перчаток предусматривает их выворачивание - грязная часть внутри, а чистая снаружи. Выворачивая перчатки обратно, вы должны найти способ вывернуть их правильно, чтобы внутренняя часть не была загрязнена. С тонкими эластичными перчатками это практически невозможно", - рассказала врач эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина.
Специалист пояснила, что убедиться в сказанном довольно просто, достаточно провести эксперимент в домашних условиях: нанести на перчатки муку или крахмал и попробовать их осторожно снять и вывернуть обратно.
"Благодаря этому опыту вы поймете, что, как ни старайтесь, а часть муки или крахмала все равно останется на руках, подобно микробам", - объяснила врач.
Стирка одноразовых перчаток – также не лучшая идея, потому что это может деформировать их защитный слой, подчеркнула Ненастина. Медики, например, для сохранения целостности перчаток не наносят на руки крем, чтобы воспрепятстовать разрушению материала, из которого они изготовлены.
В свою очередь, врач-эпидемиолог Балашихинской областной больницы Анастасия Пакулаева предупредила, что одноразовые медицинские перчатки нужно не только правильно носить, но и утилизировать, поскольку это позволит избежать инфицирования домочадцев, которые рискуют взять в руки использованные перчатки.
"Пришли домой, сразу сняли, упаковали в пакет полиэтиленовый и выбросили. Не нужно их нигде отставлять. Вспомните, как ведут себя в этой ситуации медики. Они никогда не подвергнут опасности других. Я советую не экономить на перчатках, особенно в условиях распространения коронавируса", - сказала Пакулаева.
По мнению врача, при повторном ношении одноразовых медицинских перчаток, которые в ходе эксплуатации могли деформироваться, кроме коронавируса, на коже рук домой можно принести кишечные инфекции и даже грипп.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.