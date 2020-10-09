https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1579023673.html

Комендатура в Бишкеке получила право контролировать СМИ и транспорт

Комендатура Бишкека при режиме ЧП может установить особый режим работы предприятий, ввести контроль за СМИ и особые правила пользования связью, а также другие... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:11

2020-10-09T14:11

2020-10-09T17:54

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Комендатура <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> при режиме ЧП может установить особый режим работы предприятий, ввести контроль за СМИ и особые правила пользования связью, а также другие временные ограничения, говорится в указ президента Киргзии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a>.Согласно указу, комендатура Бишкека имеет право "вводить контроль за средствами массовой информации, если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение; вводить особые правила пользования связью".В документе определены чрезвычайные меры, временные ограничения прав и свобод граждан и их дополнительные обязанности, которые разрешено вводить в Бишкеке. "Вводить комендантский час; вводить особый режим въезда и выезда граждан; запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом (квартиру), либо место временного проживания", - говорится в указе.Также комендатура может привлекать к охране общественного порядка, стратегических объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, подразделений уполномоченных государственных органов, ведающих вопросами обороны и внутренних дел; запрещать проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов; выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, в том числе ииностранцев, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено ЧП.В целях обеспечения деятельности предприятий и организаций по производству и поставкам продукции комендатура имеет право вносить изменения в планы их работы, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности; запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам.Комендатура имеет право ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб; проверять документы в местах массового скопления граждан; вводить для граждан, проживающих на территории, где объявлено чрезвычайное положение, принимать заблаговременные меры по обеспечению собственной безопасности. В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/zheenbekov-1578949341.html

https://ria.ru/20201008/kirgiziya-anarkhiya-1578681083.html

Сергей Половцев А где наши выразители духовности. что это все спонсируется западом, что толпа куплена, а славный президент сражается с силами зла? Перерыв на обед что ли?! ) 10

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киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, в мире