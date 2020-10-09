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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1579023673.html
Комендатура в Бишкеке получила право контролировать СМИ и транспорт
Комендатура Бишкека при режиме ЧП может установить особый режим работы предприятий, ввести контроль за СМИ и особые правила пользования связью, а также другие... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:11
2020-10-09T17:54
протесты в бишкеке
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Комендатура <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> при режиме ЧП может установить особый режим работы предприятий, ввести контроль за СМИ и особые правила пользования связью, а также другие временные ограничения, говорится в указ президента Киргзии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a>.Согласно указу, комендатура Бишкека имеет право "вводить контроль за средствами массовой информации, если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение; вводить особые правила пользования связью".В документе определены чрезвычайные меры, временные ограничения прав и свобод граждан и их дополнительные обязанности, которые разрешено вводить в Бишкеке. "Вводить комендантский час; вводить особый режим въезда и выезда граждан; запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом (квартиру), либо место временного проживания", - говорится в указе.Также комендатура может привлекать к охране общественного порядка, стратегических объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, подразделений уполномоченных государственных органов, ведающих вопросами обороны и внутренних дел; запрещать проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов; выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, в том числе ииностранцев, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено ЧП.В целях обеспечения деятельности предприятий и организаций по производству и поставкам продукции комендатура имеет право вносить изменения в планы их работы, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности; запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам.Комендатура имеет право ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб; проверять документы в местах массового скопления граждан; вводить для граждан, проживающих на территории, где объявлено чрезвычайное положение, принимать заблаговременные меры по обеспечению собственной безопасности. В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/zheenbekov-1578949341.html
https://ria.ru/20201008/kirgiziya-anarkhiya-1578681083.html
А где наши выразители духовности. что это все спонсируется западом, что толпа куплена, а славный президент сражается с силами зла? Перерыв на обед что ли?! )
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киргизия
РИА Новости
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киргизия, в мире

Комендатура в Бишкеке получила право контролировать СМИ и транспорт

14:11 09.10.2020 (обновлено: 17:54 09.10.2020)
 
© Sputnik / Акылбек БатырбековСитуация в Бишкеке. 8 октября 2020
Ситуация в Бишкеке. 8 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
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БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости. Комендатура Бишкека при режиме ЧП может установить особый режим работы предприятий, ввести контроль за СМИ и особые правила пользования связью, а также другие временные ограничения, говорится в указ президента Киргзии Сооронбая Жээнбекова.
Согласно указу, комендатура Бишкека имеет право "вводить контроль за средствами массовой информации, если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение; вводить особые правила пользования связью".
В документе определены чрезвычайные меры, временные ограничения прав и свобод граждан и их дополнительные обязанности, которые разрешено вводить в Бишкеке. "Вводить комендантский час; вводить особый режим въезда и выезда граждан; запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом (квартиру), либо место временного проживания", - говорится в указе.
Также комендатура может привлекать к охране общественного порядка, стратегических объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, подразделений уполномоченных государственных органов, ведающих вопросами обороны и внутренних дел; запрещать проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов; выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, в том числе ииностранцев, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено ЧП.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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В целях обеспечения деятельности предприятий и организаций по производству и поставкам продукции комендатура имеет право вносить изменения в планы их работы, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности; запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам.
Комендатура имеет право ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб; проверять документы в местах массового скопления граждан; вводить для граждан, проживающих на территории, где объявлено чрезвычайное положение, принимать заблаговременные меры по обеспечению собственной безопасности.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
 
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Протесты в БишкекеКиргизияВ мире
 
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