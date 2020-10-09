https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1579022754.html

В Sputnik Кыргызстан получили угрозы в комментариях к постам в соцсетях

Sputnik Кыргызстан получает угрозы под своими постами в соцсетях, из-за позиции некоторых комментаторов сотрудники агентства полагают, что угрожающие —... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:09

2020-10-09T14:09

2020-10-09T15:17

протесты в бишкеке

садыр жапаров

sputnik кыргызстан

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Кыргызстан</a> получает угрозы под своими постами в соцсетях, из-за позиции некоторых комментаторов сотрудники агентства полагают, что угрожающие — сторонники <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>, которого часть киргизских депутатов утвердила премьером, хотя и не могут это однозначно утверждать, рассказал РИА Новости шеф-редактор агентства Эркин Алымбеков.Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> подписал указ об отставке премьера <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбека Боронова</a>, однако и глава правительства, и министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабмина. Борьба теперь разворачивается между сторонниками Жапарова, которого утвердила премьером часть депутатов, и сторонниками <a href="http://ria.ru/person_Omurbek_Babanov/" target="_blank" data-auto="true">Омурбека Бабанова</a>, выдвинутого в пятницу утром другими оппозиционными партиями."В соцсетях под нашими постами стали появляться угрозы, призывы сжечь нас. Кроме того, коллеги из других изданий нас предупреждают, что на Старой площади, где проходили митинги сторонников Жапарова, небольшие группы людей рассуждают о планах, что надо "бомбить" иностранные СМИ, среди них назывался Sputnik", — сказал Алымбеков.Исходя из соображений безопасности, шеф-редактор попросил всех корреспондентов агентства, которые освещают акции протеста в городе, убрать с одежды любые опознавательные знаки, говорящие о принадлежности к <a href="http://ria.ru/organization_Sputnik_Kyrgyzstan/" target="_blank" data-auto="true">Sputnik Кыргызстан</a>. Кроме того, агентство обратилось к народным дружинникам с просьбой о содействии в обеспечении безопасности офиса редакции. "В милицию пока не обращались. Дружинники уже пришли", — подчеркнул он.Он отметил, что не может однозначно утверждать, что угрозы исходят непосредственно от сторонников Жапарова, однако многое указывает именно на них. "В Telegram-канале Sputnik Кыргызстан, в комментариях, люди, которые выглядят как сторонники Жапарова, пишут — почему мы "продались "Кумтору". Почему-то среди них есть мнение, что золотодобывающее предприятие "Кумтор" и его руководство очень боится прихода к власти Жапарова, поэтому всех журналистов в стране купили, в том числе Sputnik, а значит, мы не поддерживаем Жапарова. Чем мы должны его поддерживать, я не знаю. Но за то, что мы не сторонники, нам угрожают", — рассказал Алымбеков."Наш сотрудник, который сейчас находится на митинге на Старой площади возле здания правительства, где собираются сторонники Жапарова, не может вести прямую трансляцию, потому что собравшиеся настроены очень агрессивно по отношению ко всем СМИ и работать там сейчас очень опасно", — сказал он.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.<em><strong>Все новости Киргизии читайте на сайте</strong></em> <em><strong><a href="http://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Кыргызстан >></a></strong></em>

https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1579009606.html

https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1579005324.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Бомбить офисы СМИ” – шеф-редактор "Sputnik Кыргызстан" о поступающих угрозах в адрес сотрудников агентства Шеф-редактор "Sputnik Кыргызстан" рассказал, что сотрудникам агентства поступают угрозы. Журналисты попросили помощи дружинников, они взяли офис под охрану. 2020-10-09T14:09 true PT2M23S

Кадры протестов в центре Бишкека Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились. 2020-10-09T14:09 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, sputnik кыргызстан, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире