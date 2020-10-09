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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1579009606.html
В Кремле заявили о "ярко выраженных элементах хаоса" в Киргизии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ярко выраженные элементы хаоса в Киргизии налицо. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:19
2020-10-09T13:26
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
бишкек
протесты в бишкеке
россия
дмитрий песков
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что ярко выраженные элементы хаоса в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> налицо."Ярко выраженные элементы хаоса налицо", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле ситуацию в Киргизии как "безвластие и отсутствие какой-то управляемости".В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. После ожесточенных столкновений протестующих с силовиками митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация.Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но, насколько известно, пока никаких официальных переговоров проведено не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Вечером 6 октября парламент, собравшийся на экстренное заседание, утвердил его кандидатуру. Но часть оппозиционеров не согласились с этим назначением. Они создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента Жээнбекова и роспуска парламента.
https://ria.ru/20201008/kirgiziya-anarkhiya-1578681083.html
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киргизия
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Кадры протестов в центре Бишкека
Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились.
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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, россия, дмитрий песков, киргизия, в мире

В Кремле заявили о "ярко выраженных элементах хаоса" в Киргизии

13:19 09.10.2020 (обновлено: 13:26 09.10.2020)
 
© Sputnik / Акылбек Батырбеков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке
Участники акции протеста на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ярко выраженные элементы хаоса в Киргизии налицо.
"Ярко выраженные элементы хаоса налицо", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле ситуацию в Киргизии как "безвластие и отсутствие какой-то управляемости".
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. После ожесточенных столкновений протестующих с силовиками митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация.
Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но, насколько известно, пока никаких официальных переговоров проведено не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера оппозиционера Садыра Жапарова. Вечером 6 октября парламент, собравшийся на экстренное заседание, утвердил его кандидатуру. Но часть оппозиционеров не согласились с этим назначением. Они создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента Жээнбекова и роспуска парламента.
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00
"Молодежь зажгла... Белый дом". Как Киргизия живет в анархии
 
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Протесты в БишкекеСадыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновБишкекРоссияДмитрий ПесковКиргизияВ мире
 
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