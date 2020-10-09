https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1579009606.html

В Кремле заявили о "ярко выраженных элементах хаоса" в Киргизии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ярко выраженные элементы хаоса в Киргизии налицо. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T13:19

2020-10-09T13:19

2020-10-09T13:26

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

протесты в бишкеке

россия

дмитрий песков

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что ярко выраженные элементы хаоса в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> налицо."Ярко выраженные элементы хаоса налицо", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле ситуацию в Киргизии как "безвластие и отсутствие какой-то управляемости".В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. После ожесточенных столкновений протестующих с силовиками митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация.Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но, насколько известно, пока никаких официальных переговоров проведено не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Вечером 6 октября парламент, собравшийся на экстренное заседание, утвердил его кандидатуру. Но часть оппозиционеров не согласились с этим назначением. Они создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента Жээнбекова и роспуска парламента.

https://ria.ru/20201008/kirgiziya-anarkhiya-1578681083.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры протестов в центре Бишкека Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились. 2020-10-09T13:19 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, россия, дмитрий песков, киргизия, в мире