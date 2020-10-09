https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1579006220.html

Спикер парламента Киргизии оценил готовность президента уйти в отставку

Заявление президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова о готовности уйти в отставку после стабилизации ситуации в стране является положительным сдвигом, заявил... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T13:07

2020-10-09T13:07

2020-10-09T13:07

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Заявление президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a> о готовности уйти в отставку после стабилизации ситуации в стране является положительным сдвигом, заявил спикер парламента Мыктыбек Абдылдаев.Ранее Жээнбеков заявил о готовности уйти с поста главы государства после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности."Считаем, что заявление президента С. Жээнбекова о готовности уйти в отставку после стабилизации ситуации в стране является положительным сдвигом. Теперь перед нами стоит задача в кратчайшие сроки провести внеочередное заседание Жогорку Кенеша и тем самым вернуть страну в правовое поле. Для этого необходимо, чтобы парламент смог работать в условиях отсутствия давления со стороны различных сил, заинтересованных в продвижении своих кандидатов на должность и.о. премьер-министра. Власть должна быть распределена не по принципу, у кого много сторонников, а в рамках норм, четко прописанных в конституции КР", - говорится в обращении спикера.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1579005324.html

https://ria.ru/20201009/protesty-1578998771.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры протестов в центре Бишкека Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились. 2020-10-09T13:07 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире