Спикер парламента Киргизии оценил готовность президента уйти в отставку
© SputnikНамаз у Дома правительства Киргизии
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БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости. Заявление президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова о готовности уйти в отставку после стабилизации ситуации в стране является положительным сдвигом, заявил спикер парламента Мыктыбек Абдылдаев.
Ранее Жээнбеков заявил о готовности уйти с поста главы государства после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.
"Считаем, что заявление президента С. Жээнбекова о готовности уйти в отставку после стабилизации ситуации в стране является положительным сдвигом. Теперь перед нами стоит задача в кратчайшие сроки провести внеочередное заседание Жогорку Кенеша и тем самым вернуть страну в правовое поле. Для этого необходимо, чтобы парламент смог работать в условиях отсутствия давления со стороны различных сил, заинтересованных в продвижении своих кандидатов на должность и.о. премьер-министра. Власть должна быть распределена не по принципу, у кого много сторонников, а в рамках норм, четко прописанных в конституции КР", - говорится в обращении спикера.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.