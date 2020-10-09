https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1579005956.html

Экс-президент Киргизии Атамбаев заявил, что ему не нужна власть

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в пятницу, выступая перед своими сторонниками на митинге в Бишкеке, заявил, что ему не нужна власть. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T13:07

2020-10-09T13:07

2020-10-09T13:07

протесты в бишкеке

садыр жапаров

алмазбек атамбаев

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Экс-президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбек Атамбаев</a> в пятницу, выступая перед своими сторонниками на митинге в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>, заявил, что ему не нужна власть."Меня уговаривали остаться на второй срок. В том числе президенты других стран. Я специально создал прецедент. Специально агитировал за человека с юга страны, чтобы не было разделения. Атамбаеву не нужно кресло, ему нужно будущее народа. Будущее моих сыновей. Вся молодежь - мои сыновья и дочери", - заявил Атамбаев.По его словам, к народу Киргизии пытаются применять принцип "разделяй и властвуй".Как подчеркнул Атамбаев, его предупредили, что во время митингов в пятницу возможны провокации. "Если увидите пьяного - это провокатор, если прячет лицо - то это провокатор. И не только бандиты, определенные силовики тоже помогают преступникам", - сказал экс-президент.Он также заявил, что не раздавал деньги своим сторонникам. "Говорят, деньги раздает Атамбаев, Атамбаев только из тюрьмы вышел. Счета были арестованы, моя жена занимала по 500 сомов (7 долларов), чтобы мне принести", - сказал он.После выступления Атамбаева толпа его сторонников двинулась в сторону центральной площади Ала-Тоо. На Старой площади в 300 метрах от Ала-Тоо находятся около тысячи их оппонентов - сторонников нового, назначенного парламентом, премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>.

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бишкек

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Бишкек: волнения у Белого дома Волнения у Белого дома в Бишкеке. 2020-10-09T13:07 true PT0M53S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире