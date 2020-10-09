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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1579005956.html
Экс-президент Киргизии Атамбаев заявил, что ему не нужна власть
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в пятницу, выступая перед своими сторонниками на митинге в Бишкеке, заявил, что ему не нужна власть. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:07
2020-10-09T13:07
протесты в бишкеке
садыр жапаров
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Экс-президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбек Атамбаев</a> в пятницу, выступая перед своими сторонниками на митинге в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>, заявил, что ему не нужна власть."Меня уговаривали остаться на второй срок. В том числе президенты других стран. Я специально создал прецедент. Специально агитировал за человека с юга страны, чтобы не было разделения. Атамбаеву не нужно кресло, ему нужно будущее народа. Будущее моих сыновей. Вся молодежь - мои сыновья и дочери", - заявил Атамбаев.По его словам, к народу Киргизии пытаются применять принцип "разделяй и властвуй".Как подчеркнул Атамбаев, его предупредили, что во время митингов в пятницу возможны провокации. "Если увидите пьяного - это провокатор, если прячет лицо - то это провокатор. И не только бандиты, определенные силовики тоже помогают преступникам", - сказал экс-президент.Он также заявил, что не раздавал деньги своим сторонникам. "Говорят, деньги раздает Атамбаев, Атамбаев только из тюрьмы вышел. Счета были арестованы, моя жена занимала по 500 сомов (7 долларов), чтобы мне принести", - сказал он.После выступления Атамбаева толпа его сторонников двинулась в сторону центральной площади Ала-Тоо. На Старой площади в 300 метрах от Ала-Тоо находятся около тысячи их оппонентов - сторонников нового, назначенного парламентом, премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>.
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Бишкек: волнения у Белого дома
Волнения у Белого дома в Бишкеке.
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садыр жапаров, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

Экс-президент Киргизии Атамбаев заявил, что ему не нужна власть

13:07 09.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в пятницу, выступая перед своими сторонниками на митинге в Бишкеке, заявил, что ему не нужна власть.
"Меня уговаривали остаться на второй срок. В том числе президенты других стран. Я специально создал прецедент. Специально агитировал за человека с юга страны, чтобы не было разделения. Атамбаеву не нужно кресло, ему нужно будущее народа. Будущее моих сыновей. Вся молодежь - мои сыновья и дочери", - заявил Атамбаев.
По его словам, к народу Киргизии пытаются применять принцип "разделяй и властвуй".
Как подчеркнул Атамбаев, его предупредили, что во время митингов в пятницу возможны провокации. "Если увидите пьяного - это провокатор, если прячет лицо - то это провокатор. И не только бандиты, определенные силовики тоже помогают преступникам", - сказал экс-президент.
Он также заявил, что не раздавал деньги своим сторонникам. "Говорят, деньги раздает Атамбаев, Атамбаев только из тюрьмы вышел. Счета были арестованы, моя жена занимала по 500 сомов (7 долларов), чтобы мне принести", - сказал он.
После выступления Атамбаева толпа его сторонников двинулась в сторону центральной площади Ала-Тоо. На Старой площади в 300 метрах от Ала-Тоо находятся около тысячи их оппонентов - сторонников нового, назначенного парламентом, премьера Садыра Жапарова.
Беспорядки в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Бишкеке. Протестующие требуют аннулировать итоги парламентских выборов
1 из 23

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Они потребовали отменить итоги парламентских выборов, а также провести повторное голосование.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
2 из 23

Они потребовали отменить итоги парламентских выборов, а также провести повторное голосование.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.

Участники акции протеста в Бишкеке
3 из 23

Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эламан Карымшаков

Сами выборы в парламент прошли 4 октября.

Милиция разгоняет митингующих в Бишкеке
4 из 23

Сами выборы в парламент прошли 4 октября.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).

Участник акции протеста в Бишкеке
5 из 23

По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях.

Сотрудники правоохранительных органов возле президентского дворца на проспекте Чуй во время акции протеста в Бишкеке
6 из 23

Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Медицинские работники во время акции протеста в Бишкеке. Протестующие требуют аннулировать итоги парламентских выборов
7 из 23

Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эламан Карымшаков

Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

Акция протеста в Бишкеке
8 из 23

Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
© Sputnik / Эламан Карымшаков / Перейти в фотобанк

В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
9 из 23

В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков  / Перейти в фотобанк

Позднее они двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности.

Сотрудник правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке. Протестующие требуют аннулировать итоги парламентских выборов
10 из 23

Позднее они двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности.

Участники митинга на площади Ала-Тоо в Бишкеке включили встроенные в смартфоны фонарики
11 из 23

Они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Также протестующие освободили экс-премьера Сапара Исакова, бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова и ряд других чиновников и политиков.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
12 из 23

Также протестующие освободили экс-премьера Сапара Исакова, бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова и ряд других чиновников и политиков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эламан Карымшаков / Перейти в фотобанк

Демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили, что намерены назначить нового премьер-министра.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
13 из 23

Демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили, что намерены назначить нового премьер-министра.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти.

Участники акции протеста в Бишкеке
14 из 23

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Президент подчеркнул, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь.

Политик Бектур Асанов во время акции протеста в Бишкеке
15 из 23

Президент подчеркнул, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

"Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата", — заявил Жээнбеков.

Участники акции протеста в Бишкеке
16 из 23

"Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата", — заявил Жээнбеков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Протестующие, как пояснил глава республики, "нарушили мирную жизнь горожан": не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания.

Участники акции протеста в Бишкеке
17 из 23

Протестующие, как пояснил глава республики, "нарушили мирную жизнь горожан": не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.

Участники акции протеста в Бишкеке
18 из 23

"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Стамалиева подчеркнула, что жители республики до этого пережили два народных восстания и "как никто, знают цену мира и стабильности", поэтому президент призывает все политические силы к благоразумию.

Участники акции протеста в Бишкеке
19 из 23

Стамалиева подчеркнула, что жители республики до этого пережили два народных восстания и "как никто, знают цену мира и стабильности", поэтому президент призывает все политические силы к благоразумию.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Правительство Киргизии призвало всех участников политического процесса к мирному урегулированию ситуации в стране.

Политик Адахан Мадумаров во время акции протеста в Бишкеке
20 из 23

Правительство Киргизии призвало всех участников политического процесса к мирному урегулированию ситуации в стране.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Власти также отметили, что работают в особом режиме.

Участники акции протеста в Бишкеке
21 из 23

Власти также отметили, что работают в особом режиме.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Vladimir Pirogov

Провозглашенный оппозицией мэром Бишкека Жоошбек Коеналиев заявил, что все сотрудники мэрии продолжат работать, как и прежде.

Протестующие возле здания правительства в Бишкеке
22 из 23

Провозглашенный оппозицией мэром Бишкека Жоошбек Коеналиев заявил, что все сотрудники мэрии продолжат работать, как и прежде.

© REUTERS / Vladimir Pirogov
© REUTERS / Vladimir Pirogov

"Все вице-мэры, начальники управлений должны работать в обычном режиме", — отметил он.

Протестующие возле здания правительства в Бишкеке
23 из 23

"Все вице-мэры, начальники управлений должны работать в обычном режиме", — отметил он.

© REUTERS / Vladimir Pirogov
1 из 23

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
2 из 23

Они потребовали отменить итоги парламентских выборов, а также провести повторное голосование.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
3 из 23

Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
4 из 23

Сами выборы в парламент прошли 4 октября.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
5 из 23

По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
6 из 23

Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
7 из 23

Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
8 из 23

Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
9 из 23

В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
Перейти в фотобанк
10 из 23

Позднее они двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
11 из 23

Они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
12 из 23

Также протестующие освободили экс-премьера Сапара Исакова, бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова и ряд других чиновников и политиков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
13 из 23

Демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили, что намерены назначить нового премьер-министра.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
Перейти в фотобанк
14 из 23

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
15 из 23

Президент подчеркнул, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
16 из 23

"Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата", — заявил Жээнбеков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
17 из 23

Протестующие, как пояснил глава республики, "нарушили мирную жизнь горожан": не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
18 из 23

"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
19 из 23

Стамалиева подчеркнула, что жители республики до этого пережили два народных восстания и "как никто, знают цену мира и стабильности", поэтому президент призывает все политические силы к благоразумию.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
20 из 23

Правительство Киргизии призвало всех участников политического процесса к мирному урегулированию ситуации в стране.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
21 из 23

Власти также отметили, что работают в особом режиме.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
22 из 23

Провозглашенный оппозицией мэром Бишкека Жоошбек Коеналиев заявил, что все сотрудники мэрии продолжат работать, как и прежде.

© REUTERS / Vladimir Pirogov
23 из 23

"Все вице-мэры, начальники управлений должны работать в обычном режиме", — отметил он.

© REUTERS / Vladimir Pirogov
 
Обсудить5
Протесты в БишкекеСадыр ЖапаровАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
 
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