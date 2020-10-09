https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1579005324.html

Спикер парламента Киргизии призвал объединиться ради целостности страны

Спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев в своем обращении к лидерам политических партий и народу призвал всех объединиться, оставив политические амбиции,... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T13:05

2020-10-09T13:05

2020-10-09T13:05

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Спикер парламента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> Мыктыбек Абдылдаев в своем обращении к лидерам политических партий и народу призвал всех объединиться, оставив политические амбиции, ради сохранения целостности страны."В целях сохранения мира и стабильности в стране прошу провести разъяснительные работы среди своих сторонников и разойтись", - призвал он.По словам Абдылдаева, "за последние два дня в результате переговоров между лидерами фракций и группами депутатов стороны пришли к консенсусу и обозначили, что готовы прийти к единому решению по выходу из сложившейся ситуации".В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1578992950.html

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бишкек

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире