https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1579000940.html

В ГКНБ Киргизии сообщили о попытках организовать массовые беспорядки

В Госкомитет нацбезопасности Киргизии поступает информация о попытках организовать масштабные массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия,... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T12:45

2020-10-09T12:45

2020-10-09T12:45

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> В Госкомитет нацбезопасности <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> поступает информация о попытках организовать масштабные массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Поступающая в ГКНБ КР оперативная информация свидетельствует о попытках отдельных сил организовать масштабные массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия в целях достижения своих политических целей ценой жизни и здоровья мирных граждан страны", - сказал представитель пресс-службы.По его словам, в связи с этим личный состав ГКНБ и МВД переведен на усиленный вариант несения службы и образован межведомственный оперативный штаб в целях фиксации, предупреждения и пресечения противоправной деятельности, локализации массовых беспорядков и задержания их организаторов."ГКНБ считает необходимым довести до сторон, заинтересованных в скорейшей стабилизации общественно-политической обстановки в стране, об усилении предпринимаемых органами национальной безопасности мерах, направленных на установление лиц, которые намереваются организовать массовые беспорядки и дестабилизировать и так сложную ситуацию в республике", - подчеркнули в пресс-службе.Как предупредили в ведомстве, организация различных митингов может спровоцировать наступление непоправимых тяжких последствий, за которые действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на длительный срок.

https://ria.ru/20201009/atambaev-1578999117.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/bortnikov-1578811453.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, в мире