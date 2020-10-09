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Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1579000940.html
В ГКНБ Киргизии сообщили о попытках организовать массовые беспорядки
В Госкомитет нацбезопасности Киргизии поступает информация о попытках организовать масштабные массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия,... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T12:45
2020-10-09T12:45
протесты в бишкеке
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> В Госкомитет нацбезопасности <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> поступает информация о попытках организовать масштабные массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Поступающая в ГКНБ КР оперативная информация свидетельствует о попытках отдельных сил организовать масштабные массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия в целях достижения своих политических целей ценой жизни и здоровья мирных граждан страны", - сказал представитель пресс-службы.По его словам, в связи с этим личный состав ГКНБ и МВД переведен на усиленный вариант несения службы и образован межведомственный оперативный штаб в целях фиксации, предупреждения и пресечения противоправной деятельности, локализации массовых беспорядков и задержания их организаторов."ГКНБ считает необходимым довести до сторон, заинтересованных в скорейшей стабилизации общественно-политической обстановки в стране, об усилении предпринимаемых органами национальной безопасности мерах, направленных на установление лиц, которые намереваются организовать массовые беспорядки и дестабилизировать и так сложную ситуацию в республике", - подчеркнули в пресс-службе.Как предупредили в ведомстве, организация различных митингов может спровоцировать наступление непоправимых тяжких последствий, за которые действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на длительный срок.
https://ria.ru/20201009/atambaev-1578999117.html
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киргизия, в мире

В ГКНБ Киргизии сообщили о попытках организовать массовые беспорядки

12:45 09.10.2020
 
© Sputnik / Акылбек БатырбековСитуация в Бишкеке. 8 октября 2020
Ситуация в Бишкеке. 8 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
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БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости. В Госкомитет нацбезопасности Киргизии поступает информация о попытках организовать масштабные массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Поступающая в ГКНБ КР оперативная информация свидетельствует о попытках отдельных сил организовать масштабные массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия в целях достижения своих политических целей ценой жизни и здоровья мирных граждан страны", - сказал представитель пресс-службы.
Атамбаев выступает на митинге в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 12:39Протесты в Бишкеке
Экс-президент Киргизии Атамбаев вышел к митингующим в Бишкеке
По его словам, в связи с этим личный состав ГКНБ и МВД переведен на усиленный вариант несения службы и образован межведомственный оперативный штаб в целях фиксации, предупреждения и пресечения противоправной деятельности, локализации массовых беспорядков и задержания их организаторов.
"ГКНБ считает необходимым довести до сторон, заинтересованных в скорейшей стабилизации общественно-политической обстановки в стране, об усилении предпринимаемых органами национальной безопасности мерах, направленных на установление лиц, которые намереваются организовать массовые беспорядки и дестабилизировать и так сложную ситуацию в республике", - подчеркнули в пресс-службе.
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников на заседании коллегии ФСБ. 6 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 13:02
Бортников поддержал меры ГКНБ Киргизии по стабилизации обстановки
Как предупредили в ведомстве, организация различных митингов может спровоцировать наступление непоправимых тяжких последствий, за которые действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на длительный срок.
 
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