https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1578990893.html

ЦИК Киргизии направит в МВД заявление 12 партий по нарушениям на выборах

ЦИК Киргизии направит в генеральную прокуратуру и МВД заявление 12 партий, в котором они указывают на нарушения со стороны трех партий во время парламентских... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T12:00

2020-10-09T12:00

2020-10-09T12:00

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

цик киргизии

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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> направит в генеральную прокуратуру и МВД заявление 12 партий, в котором они указывают на нарушения со стороны трех партий во время парламентских выборов, для дачи правовой оценки, сообщила пресс-служба Центризбиркома."Решено направить в генеральную прокуратуру и министерство внутренних дел Кыргызской Республики поступившее в ЦИК КР заявление 12 политических партий - "Бир Бол", "Чон Казат", "Республика", "Мекенчил", "Реформа", "Ыйман Нуру", "Ата Мекен", "Мекен Ынтымагы", "Бутун Кыргызстан", "Ордо", "Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов", "Социал-демократы", в котором они указывают на нарушения со стороны партий "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан", для дачи правовой оценки указанных в заявлении нарушений со стороны данных партий", - говорится в сообщении.При этом фото- и видеоматериалы, доказывающие указанные нарушения, ЦИК рекомендует заявителям предоставить в генпрокуратуру и МВД.Ранее ЦИК Киргизии на фоне прошедших протестов признал итоги парламентских выборов недействительными.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1578981587.html

https://ria.ru/20201005/vybory-1578323554.html

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Кадры протестов в центре Бишкека Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились. 2020-10-09T12:00 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, бишкек, киргизия, в мире