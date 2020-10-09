ЦИК Киргизии направит в МВД заявление 12 партий по нарушениям на выборах
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БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости. ЦИК Киргизии направит в генеральную прокуратуру и МВД заявление 12 партий, в котором они указывают на нарушения со стороны трех партий во время парламентских выборов, для дачи правовой оценки, сообщила пресс-служба Центризбиркома.
"Решено направить в генеральную прокуратуру и министерство внутренних дел Кыргызской Республики поступившее в ЦИК КР заявление 12 политических партий - "Бир Бол", "Чон Казат", "Республика", "Мекенчил", "Реформа", "Ыйман Нуру", "Ата Мекен", "Мекен Ынтымагы", "Бутун Кыргызстан", "Ордо", "Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов", "Социал-демократы", в котором они указывают на нарушения со стороны партий "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан", для дачи правовой оценки указанных в заявлении нарушений со стороны данных партий", - говорится в сообщении.
При этом фото- и видеоматериалы, доказывающие указанные нарушения, ЦИК рекомендует заявителям предоставить в генпрокуратуру и МВД.
"При этом Центральная избирательная комиссия отмечает, что конституционным законом предусмотрен запрет на участие в повторных выборах в отношении кандидатов, чьи действия послужили основанием для признания выборов недействительными. Вопросы участия в повторных выборах политических партий, допускавших нарушения в ходе выборов, требуют законодательного регулирования", - добавили в комиссии.
Ранее ЦИК Киргизии на фоне прошедших протестов признал итоги парламентских выборов недействительными.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.