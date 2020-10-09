https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1578988754.html

Президент Киргизии освободил от должности начальника Генштаба

Президент Киргизии уволил начальника Генштаба ВС Киргизии и назначил нового, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:49

2020-10-09T11:49

2020-10-09T12:36

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578908240_0:206:2975:1880_1400x0_80_0_0_de8b611649c4a57558b065c5c77aa89a.jpg

<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> уволил начальника Генштаба ВС Киргизии и назначил нового, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства."Президент Кыргызской Республики <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> подписал указ, согласно которому, в соответствии с частью 8 статьи 64 конституции Кыргызской Республики, <a href="http://ria.ru/person_Dujjshenbiev_Rajjimberdi/" target="_blank" data-auto="true">Дуйшенбиев Райимберди</a> Сейдакматович освобожден от занимаемой должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики", - заявили в пресс-службе.Как сообщается, также своим указом глава государства назначил нового начальника Генштаба. Им стал экс-министр обороны Таалайбек Омуралиев.

https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1578992950.html

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, в мире