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https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1578988754.html
Президент Киргизии освободил от должности начальника Генштаба
Президент Киргизии уволил начальника Генштаба ВС Киргизии и назначил нового, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:49
2020-10-09T12:36
протесты в бишкеке
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> уволил начальника Генштаба ВС Киргизии и назначил нового, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства."Президент Кыргызской Республики <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> подписал указ, согласно которому, в соответствии с частью 8 статьи 64 конституции Кыргызской Республики, <a href="http://ria.ru/person_Dujjshenbiev_Rajjimberdi/" target="_blank" data-auto="true">Дуйшенбиев Райимберди</a> Сейдакматович освобожден от занимаемой должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики", - заявили в пресс-службе.Как сообщается, также своим указом глава государства назначил нового начальника Генштаба. Им стал экс-министр обороны Таалайбек Омуралиев.
https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1578992950.html
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киргизия, в мире

Президент Киргизии освободил от должности начальника Генштаба

11:49 09.10.2020 (обновлено: 12:36 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости. Президент Киргизии уволил начальника Генштаба ВС Киргизии и назначил нового, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому, в соответствии с частью 8 статьи 64 конституции Кыргызской Республики, Дуйшенбиев Райимберди Сейдакматович освобожден от занимаемой должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики", - заявили в пресс-службе.
Атамбаев выступает на митинге в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 12:08Протесты в Бишкеке
Сторонники экс-президента и экс-премьера Киргизии объединились
Как сообщается, также своим указом глава государства назначил нового начальника Генштаба. Им стал экс-министр обороны Таалайбек Омуралиев.
 
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