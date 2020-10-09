https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1578984423.html

И.о. министра внутренних дел Киргизии перешел на сторону народа

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов заявил, что переходит на сторону народа и не поддерживает ни одну из политических сил. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:37

2020-10-09T11:37

2020-10-09T11:43

протесты в бишкеке

жакип асанов

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Исполняющий обязанности министра внутренних дел <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> Курсан Асанов заявил, что переходит на сторону народа и не поддерживает ни одну из политических сил."Сейчас ходят разные слухи, опасность сохраняется. Еще не поздно лидерам 13 партий объединиться. Беззаконие в стране - не для меня. Одни говорят, что я за <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>, другие - что за <a href="http://ria.ru/person_Omurbek_Babanov/" target="_blank" data-auto="true">Бабанова</a> (Омурбека - ред.). Я не поддерживаю никого, перехожу на сторону простого народа. В Совет безопасности тоже не пойду", - приводит <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Киргизия</a> слова <a href="http://ria.ru/person_ZHakip_Asanov/" target="_blank" data-auto="true">Асанова</a>.Как добавляет Sputnik, Асанов отметил, что его миссия - не занять кресло министра, а сделать так, чтобы "ни один волосок не упал с головы милиционеров, а на улицах не было кровопролития".Ранее четыре оппозиционных партии Киргизии "Республика", "Ата-Мекен" ("Отчизна"), "Бир Бол" ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinstvo/" target="_blank" data-auto="true">Единство</a>") и "Реформа" объединились и выдвинули еще одну кандидатуру на пост премьера республики - Омурбека Бабанова, сообщил журналистам член партии "<a href="http://ria.ru/organization_Ata-Meken/" target="_blank" data-auto="true">Ата-Мекен</a>", оппозиционер Тилек Токтогазиев.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1578951552.html

https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1578964740.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры протестов в центре Бишкека Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились. 2020-10-09T11:37 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жакип асанов, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире