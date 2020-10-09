https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1578964740.html

Президент Киргизии отправил правительство в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьера Кубатбека Боронова, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:26

2020-10-09T10:26

2020-10-09T11:27

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 9 окт — РИА Новости</strong>. Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> подписал указ об отставке премьера <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбека Боронова</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.Правительство республики также считается распущенным."В соответствии с указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, первого вице-премьера, вице-премьеров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства", — уточняется в сообщении.Указ вступает в силу с момента подписания.Протесты в КиргизииВ понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками митингующие захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.Премьер <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера оппозиционера Садыра Жапарова. Вечером 6 октября парламент, собравшийся на экстренное заседание, утвердил его кандидатуру. Но часть оппозиционеров не согласились с этим назначением. Они создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента Жээнбекова и роспуска парламента страны.<strong>Все новости Киргизии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Кыргызстан >></a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире